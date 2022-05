Come mettere reazioni WhatsApp su iPhone o Android e perché non le ho ancora oggi

Occorre capire come mettere reazioni WhatsApp dopo il tanto atteso aggiornamento dell’app, a prescindere dal fatto che siate in possesso di un iPhone o di uno smartphone dotato del sistema operativo Android. Oltre a questo, da circa tre giorni a questa parte in tanti si chiedono “perché non ho ancora le reazioni WhatsApp?“. Andiamo con ordine, perché come spesso avviene in questi casi, gli elementi da chiarire sono molteplici e in tanti temono ci siano anomalie in corso. Ipotesi da smentire nel modo più assoluto.

Cosa dobbiamo sapere su come mettere reazioni WhatsApp e perché non le ho ancora

La nota app di messaggistica non presenta solo bufale e truffe, al di là di quanto vi abbiamo riportato nel corso degli ultimi giorni in merito al fantomatico concorso Nespresso per la Festa della mamma. Ne abbiamo parlato con un altro articolo per mettervi in guardia ed evitare che qualcuno si ritrovi con il credito della carte di credito prosciugata. Premesso questo, proviamo a capire come mettere reazioni WhatsApp.

Qualora l’aggiornamento automatico sia già arrivato sul vostro device iPhone o Android, la procedura sarà semplicissima e alla portata di tutti. Se vi state chiedendo come mettere reazioni WhatsApp, infatti, non dovrete fare altro che selezionare per un secondo il messaggio ricevuto all’interno di una chat, per poi scegliere la reazione che ritenete più adeguata per quel testo. Scegliendola, arriverà in automatico una notifica all’autore dello stesso messaggio, di conseguenza informato in tempo reale della vostra reazione.

In egual misura, arriverà anche a voi una notifica qualora un messaggio inviato dovesse generare reaction da parte dei contatti. Al di là di come mettere reazioni WhatsApp, ci sono tantissimi utenti Android ed iPhone che si chiedono “perché non le ho ancora“. Nessun timore, la diffusione della funzione è e sarà graduale, raggiungendo tutti in giro per il mondo entro pochi giorni.

