Come è morto Mario Brega: malinteso dopo la scomparsa di Claudio Mancini

Si è creato un malinteso, soprattutto sui social, a proposito del quesito “come è morto Mario Brega“, con un chiaro riferimento alla recente scomparsa di Claudio Mancini. Il primo attore, il secondo un produttore, condividendo anche alcuni progetti cinematografici. Nello specifico, i recenti fatti di cronaca hanno fatto tornare di moda un aneddoto che, tuttavia, ad oggi non ha prove alle proprie spalle. Proviamo a ricostruire il tutto, capendo quali siano i fatti oggettivi e non contestabili.

Capiamo come è morto Mario Brega: alcuni fraintendimenti dopo la scomparsa di Claudio Mancini

Per quale motivo in tanti si chiedono “come è morto Mario Brega”? Alcune testate importanti, evidentemente, hanno contribuito in questi giorni ad alimentare il malinteso dopo la scomparsa di Claudio Mancini, in quanto corre voce che durante le trattative sul cast di “C’era una volta il West”, ad un certo punto lo stesso Mancini abbia sparato tra i piedi di Brega. Colpa delle elevate pretese economiche dell’attore, impegnato in una difficile trattativa con Sergio Leone secondo quanto raccolto in questi anni.

Una storia che non ha prove, dunque, che potrebbe essere reale, esattamente come potrebbe risultare accentuata dai diretti interessati per fare un po’ di rumore. La certezza è che Mario Brega non sia venuto a mancare in quella circostanza, in quanto la sua morte risale a molti anni dopo rispetto a quel casting, che evidentemente non andò a buon fine vista la sua assenza dalla pellicola in questione. Brega, infatti, è deceduto negli anni ’90, a causa di un infarto che lo ha colto di sorpresa mentre era a casa sua.

Vicenda che andava chiarita, dunque, in quanto Mario Brega non è stato assolutamente ucciso da Claudio Mancini, come si potrebbe dedurre leggendo alcuni titoli di articoli in questi giorni. L’attore è ancora oggi tanto apprezzato dal pubblico italiano, grazie ai reel virali che lo ripropongono sul set insieme a Carlo Verdone.

