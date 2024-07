Come è morto Cameron Boyce nel 2019 dopo la menzione in “Descendants: The Rise of Red”

In tanti da alcuni giorni a questa parte si chiedono nuovamente come è morto Cameron Boyce nel 2019 dopo la menzione in “Descendants: The Rise of Red”. Già, il prodotto Disney sta facendo rumore e, come si può immaginare, il fatto che il giovane attore sia menzionato in qualche modo innesca la curiosità di chi ha ormai dimenticato i dettagli di quella tragica notizia. Dunque, l’occasione è utile per riaffrontare l’argomento, sperando si possano evitare gli errori del passato da parte degli utenti.

Ricordiamo come è morto Cameron Boyce nel 2019 dopo la citazione in “Descendants: The Rise of Red”

Va detto che già a suo tempo abbiamo assistito a molteplici fake news sulla fine dell’attore, venuto a mancare in giovane età, al punto che nei giorni successivi all’annuncio della sua dipartita abbiamo dovuto smentire le voci secondo cui fosse ancora vivo. Affinché sia possibile sgombrare il campo da ogni dubbio, oggi 16 luglio diventa importante comprendere come è morto Cameron Boyce nel 2019, a maggior ragione dopo la citazione in “Descendants: The Rise of Red”.

Come ci ricordano fonti straniere, In Descendants: The Rise of Red, il film rende omaggio al defunto attore, che ha interpretato Carlos nei primi tre film insieme ad altri attori di successo come Dove Cameron, Sofia Carson e Booboo Stewart. Spesso, in questi casi, succede che la menzione di una persona venuta a mancare anni fa, rialimenti la curiosità degli utenti sulle cause del decesso.

Dopo aver recitato nella serie di successo Jessie di Disney Channel, Boyce ha guadagnato ulteriore prestigio per Descendants interpretando uno dei personaggi principali, Carlos, che è il figlio di Crudelia de Mon. È apparso nei primi tre film della serie, ricordando che il suo ultimo film è uscito postumo, dopo la sua morte all’età di 20 anni a causa di complicazioni dovute all’epilessia.

Da allora, le sue co-star hanno mantenuto viva la sua memoria attraverso l’organizzazione no-profit The Cameron Boyce Foundation. Inoltre, il franchise di Descendants ha reso omaggio al suo personaggio Carlos in vari modi, facendo tornare attuale il nome di Cameron Boyce..

