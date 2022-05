Come è andata al Santuario di Balsorano dopo l’invito alle donne a pulire per gli uomini

Come sono andate le cose al Santuario di Balsorano, dopo il tanto discusso appello di una parrocchia rivolto alle donne del posto? Lecito porsi la domanda, considerando il fatto che la locandina presa in esame nella giornata di ieri con un primo articolo aveva sollevato un vero e proprio polverone. Tra ulteriori chiarimenti locali e prime testimonianze su come si sia conclusa la funzione per uomini in programma ieri 14 maggio, c’è indubbiamente qualcosa da aggiungere.

Riscontri sul Santuario di Balsorano dopo l’invito alle donne a pulire per la funzione degli uomini

Sostanzialmente, in tanti si chiedono come sia andata ieri al Santuario di Balsorano, alla luce dell’invito alle donne a pulire in seguito all’evento dedicato agli uomini. Premesso che la locandina sia vera, secondo le informazioni disponibili su Facebook, ci sono alcune precisazioni che completano quanto riportato ieri:

“State offendendo un paese intero, un luogo sacro, un parroco che fa bene il suo lavoro senza conoscere tradizioni portate avanti da centinaia di anni fa un intera popolazione, uomini, donne e bambini e che nulla ha a che vedere con discriminazioni di nessun genere. Tengo a precisare che essendo Balsoranese e frequentando il santuario mai si è verificato che lo stesso sia stato lasciato sporco, anzi gli uomini che si intrattengono una settimana circa nel mese di maggio, dopo aver effettuato i riti religiosi puliscono tutto, lasciando il posto pulito e ordinato.

Le donne che per tradizione salgono qualche giorno dopo lo fanno solo per trascorrere una giornata per stare insieme, pregare, e magari sbrigare qualche piccola faccenda rimasta incompiuta. È un bellissimo modo per stare insieme e prendersi una giornata per staccare dalla routine. Non c’è discriminazione alcuna e Balsorano quanto i suoi abitanti non meritano tutto questo fango, soprattutto da gente maleducata“.

Detto questo, pare che sul Santuario di Balsorano, al netto dell’invito alle donne per pulire in seguito alla funzione dedicata agli uomini, sia stato fatto tanto rumore per nulla. I primi feedback, ovviamente non certi al 100%, affermano che i maschietti non avrebbero lasciato lavoro da fare alle signore del luogo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.