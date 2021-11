Colpo basso di Parenzo a Brosio NoVax: lite dopo aver citato un brutto episodio del passato

Da mesi cerchiamo di porre un freno alle bufale di matrice “NoVax“, non per partito preso, ma nel tentativo di inquadrare le notizie (e non-notizie) in modo corretto, ma fatichiamo molto a riconoscerci negli argomenti utilizzati oggi da Parenzo nei confronti di Brosio. L’ex inviato di Emilio Fede su Rete 4, infatti, ha affermato più volte di non essere propenso a procedere con la vaccinazione. Un suo diritto, ci mancherebbe, al di là del fatto che lo stesso Brosio in questi mesi si sia reso protagonista di alcuni passaggi a vuoto in termini di fact checking.

La ricostruzione della lite tra Parenzo a Brosio su LA7

Il problema vero e proprio si è venuto a creare oggi 4 novembre su LA7, durante la trasmissione “L’aria che tira” condotta da Myrta Merlino. Parenzo, che in passato si è scontrato con altri soggetti strappando loro addirittura una risata (vedere per credere la frecciatina a Messora di alcune settimane fa), evidentemente è andato oltre con Paolo Brosio. Indipendentemente dal fatto che alcuni argomenti di quest’ultimo possano essere discutibili, c’è stato un brutto momento di televisione.

Parenzo, infatti, ha ricordato una confessione del passato di Brosio, con la quale aveva ammesso di aver sentito la voce di Dio in un momento di debolezza (lui stesso aveva parlato di un’orgia con alcol e cocaina). Un modo per dirgli chiaramente che, dopo essersi fatto di tutto in passato, possa procedere con il vaccino senza “rompere le scatole”. Ovviamente, Brosio ha reagito male, imputando al suo interlocutore di strumentalizzare un fatto del passato da lui ammesso, in un contesto inappropriato.

Dunque, se dal punto di vista del fact checking è vero l’episodio del passato che riguarda la vita privata di Paolo Brosio, allo stesso tempo è altrettanto giusto sottolineare che non possano essere quelli di Parenzo gli argomenti giusti per persuadere chi è scettico sul vaccino. Qui trovate il video della lite.

