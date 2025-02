Ci segnalano i nostri contatti una immagine che ritrae manifesti con la “Swasticar” di Musk, praticamente una Tesla in grado di andare “Da 0 al 1939 in tre secondi”, con riferimento alla svolta autoritaria che vede il DOGE di Musk, il “dipartimento antisprechi” voluto da Trump un piede nel potere dato da magnate a magnate.

Il collettivo Everyone hates Elon, “Tutti odiano Elon” ha quindi portato l’immagine del magnate con baffetti dalla Hitler dal suo logo alle strade di Londra, in evidente protesta con le costanti ingerenze di Elon Musk nella politica Europea, spesso tradotte in endorsement all’estrema destra.

Collettivo di protesta inglese affigge manifesti con la Swasticar di Musk

Dopo aver arricchito le Tesla londinesi di adesivi col loro logo, e dopo che loro colleghi teutonici hanno proiettato un “HEIL Elon” su una fabbrica Tesla, il collettivo Londinese ha deciso di dedicarsi alla “pubblicità onesta” sulle macchine di Musk.

E per onesta intendono ritrarsi mentre appendono nuovi manifesti in favore della “Swasticar”.

Indubbiamente, la discesa in campo di Elon Musk non gli ha portato ammirazione in Europa, regalandoci peraltro il paradosso dell’ultra destra nemica dell’elettrico, paladina del motore a combustione e fieramente notutto schierarsi in difesa di un produttore e venditore di auto elettriche, chip nel cervello e navette per andare nello spazio.

