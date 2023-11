“Col primo rapporto sessuale non si resta incinta” e altri miti improbabili

“Col primo rapporto sessuale non si resta incinta”: questo è solo uno degli improbabili miti diffusi intorno alla contraccezione. Dal “salto della Quaglia” fino a improbabili lavacri, che ci riserviamo per una volta futura, uno dei miti più pervicaci è che il primo rapporto sessuale sia infertile a prescindere.

Ogni società ha dato connotazioni mistiche alla verginità, e quindi al primo rapporto sessuale, ma in realtà il primo rapporto sessuale funziona esattamente come gli altri: una donna fertile può restare incinta comunque.

“Col primo rapporto sessuale non si resta incinta” e altri miti improbabili

È un’ovvietà dirlo, e non ci sono mezzi che tengano. Il “coito interrotto” o salto della quaglia, i lavacri vaginali immediatamente dopo l’atto e altre pratiche diffuse “di generazione in generazione” semplicemente non funzionano.

L’unico mezzo con un’efficacia prossima al 100%, ancorché non sicuramente 100% (c’è sempre uno 0,1% di possibilità, tra errori, inconvenienti e rotture meccaniche) è ricorrere ai metodi contraccettivi, tra i quali il condom protegge anche dalle malattie veneree.

Ricorrere a mitologie e credenze semplicemente non funziona.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.