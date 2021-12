Codacons denuncia Draghi ed il governo sui decessi dei non vaccinati: svariate precisazioni

Codacons denuncia Draghi ed il governo, reo di aver sparato bufale a proposito dei decessi dei non vaccinati. Questa la notizia riportata in giornata da diverse testate, che a conti fatti richiama in parte alcuni errori apparentemente commessi dal Presidente del Consiglio in occasione della sua conferenza stampa di Natale. Come del resto vi avevamo già riportato. Analizzando meglio la vicenda, trattata ovviamente con enfasi dalle solite testate NoVax che non aspettavano altro per strappare qualche like tra i propri seguaci, ci sono degli elementi che vanno precisati sulla vicenda.

Codacons denuncia Draghi ed il governo: chiarimenti sui morti tra i non vaccinati

Perché sbaglia chi titola con “Codacons denuncia Draghi ed il governo”? La questione dei decessi dei non vaccinati è più complessa di quanto si possa pensare. Parliamo dal presupposto che Codacons non abbia denunciato nessuno, ma ha solo evidenziato la necessità che il Premier rettifichi quanto riportato in conferenza stampa. In particolare, tra i 1.755 decessi da Covid-19 menzionati nel report ISS tra fine ottobre e i primi venti giorni di novembre, 722 hanno riguardato persone non vaccinate.

In sostanza, i decessi NoVax hanno rappresentato il 41% sul totale, non i tre quarti menzionati da Draghi. Fin qui ci siamo. Il vero problema nasce dal fatto che il Presidente del Consiglio non abbia citato l’arco temporale di riferimento dei numeri da lui tirati in ballo. Dunque, non sappiamo se sia allineato o meno al report menzionato da Codacons nel suo comunicato ufficiale di Santo Stefano.

Al di là di questo, la storia secondo cui “Codacons denuncia Draghi” e governo va contestualizzata con altri numeri. In Italia, infatti, abbiamo quasi il 90% della popolazione over 12 vaccinata. Questo vuol dire che i valori assoluti sui decessi riportati in precedenza ci dicono che il tasso di mortalità dei non vaccinati sia decisamente più elevato rispetto ai vaccinati. Vedremo se dagli uffici del Premier arriveranno o meno altri comunicati.

