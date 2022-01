Codacons chiede ripetizione di Milan-Spezia: la differenza tra regola e norma del vantaggio

Sta assumendo contorni inquietanti l’errore di Serra avvenuto ieri sera a San Siro, se pensiamo al fatto che Codacons pare essere intenzionato a chiedere la ripetizione di Milan-Spezia. Tutto nasce da una valutazione dell’arbitro (attenzione a “valutazione”, perché a breve ci torneremo), che tra le altre cose a detta di alcuni addetti ai lavori avrebbe anche potuto fischiare un calcio di punizione a favore dello Spezia. Ne abbiamo parlato stamane, in merito all’intervento dell’ex calciatore di Di Livio sui canali Rai.

Codacons vuole la ripetizione di Milan-Spezia: chiariamoci sulla differenza tra regola e norma del vantaggio

Occorre chiarirsi in modo definitivo dopo aver appreso che Codacons vorrebbe la ripetizione di Milan-Spezia. Chi vi scrive prova molta simpatia per i colori rossoneri e questo può essere detto con grande onestà. Quello che viene meno, in queste ore, è la conoscenza del calcio, in merito alla differenza tra una regola e norma del vantaggio. La decisione di un arbitro che va andare avanti l’azione dopo il fallo a favore di una squadra, in caso di possesso palla che perdura, non è una regola.

Dunque, si tratta di una banale valutazione del momento, che in quanto tale è totalmente a discrezione del direttore di gara. Basta rifarsi a Wikipedia per comprendere che la norma del vantaggio non faccia parte in alcun modo del regolamento. E, di conseguenza, non sia assimilabile ad una regola. Morale della favola? Non essendo una regola, la norma del vantaggio non determina il cosiddetto “errore tecnico” che potrebbe essere alla base della ripetizione di Milan-Spezia.

Si tratta di un dettaglio cruciale, che fa tutta la differenza del mondo rispetto alla possibile richiesta di Codacons. Dunque, allo stato attuale non ci sono i presupposti per parlare della ripetizione di Milan-Spezia, con buona pace di coloro che speravano in una nuova possibilità dopo ieri sera.

