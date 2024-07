Citano a caso il turbo cancro parlando della malattia di Maria Rosaria Omaggio oggi

Di tanto in tanto, sul web, capita di imbattersi in articoli in cui viene menzionato il cosiddetto turbo cancro, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 1 luglio, a proposito della malattia di Maria Rosaria Omaggio che purtroppo è risultata fatale per la donna. Si tratta di un’espressione che, nell’immaginario collettivo, ha un chiaro significato, essendo stata utilizzata a lungo dal popolo NoVax dopo la pandemia per evidenziare come alcuni mali incuraibli siano determinati dal vaccino Covid.

Non menzioniamo a caso il turbo cancro a proposito della malattia di Maria Rosaria Omaggio oggi 1 luglio

In questo contesto, più in particolare, è stato inserito anche il turbo cancro, ovvero un cancro improvviso che a loro dire sarebbe stato innescato proprio dalla vaccinazione da Covid. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo, per evidenziare il fatto che non avesse alcuna connotazione scientifica. A prescindere dal fatto che non vi siano prove sulla correlazione tra la malattia di Maria Rosaria Omaggio ed il vaccino, la questione oggi appare più generica e legata ad uno strano binomio che non ha alcuna valenza in ambito medico.

Insomma, citare a caso il turbo cancro parlando della malattia di Maria Rosaria Omaggio oggi vuol dire solo avere dei preconcetti sulla questione tanto cara ai NoVax, evidenziando ancora una volta il fatto che si mettano le proprie idee davanti a fatti dimostrabili o non dimostrabili. Per tutte queste ragioni, sarebbe il caso una volta per tutte di mettersi alle spalle concetti che servono solo a dividerci in Italia, a vantaggio di chi è alla costante ricerca di like e consensi.

Le fonti più autorevoli, non a caso, non menzionano il turbo cancro. Ecco perché inviatiamo i nostri lettori a diffidare di chi, parlando della malattia di Maria Rosaria Omaggio, oggi abbia avuto la presunzione di scrivere “è stato probabilmente un turbo cancorso a portarsela via“. Del resto, parliamo di una testata che da sempre strizza l’occhio al pubblico avverso ai vaccini.

