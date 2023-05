Cinque fake news sui cibi, smontate dagli esperti (e anche antiche)

Le fake news sui cibi sono parte del tema delle bufale, come abbiamo avuto già modo di vedere in passato. Il cibo è ovunque e necessario, quindi le fake news sul cibo arrivano ovunque e vengono cliccate da tutti.

Alcune, abbiamo visto in passato, particolarmente grottesche, costruite ad arte, buttate tra un “life hack” e consigli sconclusionati da life coach. Altre più insidiose.

Today ne ha raccolte alcune.

Cinque fake news sui cibi, smontate dagli esperti

Esaminiamo quindi le fake news riportate, confermando la bontà dell’articolo e annotandole quando possiamo.

Le proteine animali causano osteoporosi: falso

Una fake news molto diffusa, soprattutto da quando il “web 2.0”, il Mondo dei Social ha trasformato tutti in rissosi evangelisti alla Napalm 51 è la teoria per cui le proteine animali causino osteoporosi.

Argomento dalla bontà scientifica del “nazivegano” che chiude una discussione augurandoti “mille tumori” prima di essere bloccato per paura gli blocchino l’account.

In realtà le proteine animali hanno la capacità di migliorare l’assorbimento del calcio minerale nell’intestino, elemento che protegge dalla demineralizzazione, oltre a fornire amminoacidi essenziali, necessari alla salute del tessuto osseo.⁣

La chiave è “moderazione”: nessuno vi sta chiedendo di mangiare un bue intero a colazione, ma potrete mangiare, come dicevano i nostri saggi avi, “un poco di tutto”.

Se uso il fruttosio è più sano dello zucchero: falso

Nel senso che in una sana e regolare alimentazione sia fruttosio che zucchero sono sani.

In una sana e regolamentare alimentazione alle dosi indicate, si intende. Il fruttosio ha un potere dolcificante maggiore: meno fruttosio dolcifica di più, quindi aggiunge meno calorie.

Sarà quindi più indicato usare il fruttosio per i succhi di frutta e lo zucchero per l’arte dolciaria, e questo è quanto. Ma il fruttosio in caso di eccessiva assunzione diventa trigliceridi, causando flatulenza in assunzioni eccessive. Quindi, l’uno o l’altro dipende dalla preparazione, non dalla “salubrità”.

Il che ci riporta al punto

Bisogna bandire i grassi, perché fanno male: falso

Bisogna assumere tutto nelle quantità giuste: “È la dose che fa il veleno”, diceva Paracelso.

I grassi sono una riserva di energia eccellente per il nostro corpo, essenziali per la coagulazione del sangue, parte della membrana cellulare e della guaina che difende le cellule cerebrali e i neuroni.

I grassi ci servono: assumere grassi in maniera eccessiva non ci serve.

Un esempio cardine dell’ossessione contro i grassi è la periodica caccia all’olio di palma che torna sui nostri schermi.

L’abuso di grassi ovviamente è un male, come l’abuso di tutto.

Una dieta bilanciata, e se avete dubbi il dietologo vi aiuterà, è un presidio di salute.

La carne fa venire il cancro: falso

Ne avevamo giusto parlato con la bufala “naziveg” delle proteine animali che fanno male.

E ma allora ti auguro di morire di mille tumori mangiacarneh!!

È lo stridulo urlo del rissoso online destituito di ogni fondamento scientifico. Ci sono legami tra l’abuso di carni rosse e un determinato e limitato numero di tumori colorettali.

Fine.

Una dose di 700 grammi di carne rossa a settimana, limite che non comprende le carni bianche fa parte dell’alimentazione consentita.

Ovviamente tutto questo comporta che i consigli alimentari dovranno passare da dietologi e nutrizionisti e non dal tam tam della rete o della “compagnia delle massaie”.

