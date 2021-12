“Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci”: l’SMS che può prosciugare credito

Sta circolando moltissimo ed è arrivato anche al numero della nostra redazione, un SMS che riporta esplicitamente il testo “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci“. Si tratta di una vera e propria truffa, probabilmente non concepita dal numero del mittente del messaggio, in quanto anche quest’ultimo potrebbe essere una vittima che ora sta mandando il suddetto SMS inconsapevolmente ai propri contatti. Ci sono diversi elementi da prendere in considerazione su questa vicenda.

Perché va cancellato l’SMS con il testo “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci”

Dunque, un altro SMS dal quale dovrete stare alla larga, dopo quello relativo al presunto pacco trattenuto che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di ottobre con un altro articolo. Tante segnalazioni raccolte in queste ore, infatti, ci consegnano un quadro molto preciso per tutti coloro che finiscono con l’approcciare in modo superficiale il messaggio “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci”.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, qualora doveste decidere di seguire le istruzioni riportate, il credito disponibile sulla vostra SIM verrà prosciugato all’istante. Ancora, pare che la truffa sia in circolazione dal mese di settembre, ma solo oggi 9 dicembre potrebbe aver preso piede su larga scala. Ecco perché dovete fare molta attenzione a tutti i messaggi strani ricevuti. Questo ve lo abbiamo appena descritto, ma non escludiamo che siano in circolazione altre varianti insidiose.

A prescindere da tutto quello che abbiamo detto poco fa, in merito ai possibili scenari a breve termine della truffa che ha preso piede in Italia a due settimane dalle festività natalizie, resta la necessità assoluta di ignorare senza mezze misure l’eventuale SMS contenente il testo “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci”. O, quantomeno, concetti simili a quelli che vi abbiamo appena riportato. Il credito prosciugato potrebbe essere il meglio che vi possa capitare.

