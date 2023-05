Ci sono richieste di amicizia inviate su Facebook non autorizzate: bug e problemi oggi

Ci sono pervenute numerose segnalazioni oggi in merito ad un bug con il quale si registrano, incredibilmente, richieste di amicizia inviate su Facebook non autorizzate. In pratica, tanti utenti si ritrovano ad inviare il famosissimo invito semplicemente interagendo con altre persone all’interno della piattaforma. In alcuni casi, accedendo al profilo di questi soggetti, o magari rispondendo ad un loro commento. Inevitabilmente, si stanno creando non poche situazioni imbarazzanti tra migliaia di persone.

Cosa sappiamo sulle richieste di amicizia inviate su Facebook non autorizzate: bug e problemi in corso certificati

In passato ci siamo già soffermati su alcune anomalie relative al social network di Mark Zuckerberg, evidenziando soprattutto la facilità con la quale si tende a creare a qualsiasi cosa in questo mondo. Basti pensare al nostro ultimo report in merito. Oggi, però, tocca esaminare una questione del tutto differente, stando a quello che ci avete riportato. Allo stato attuale, possiamo confermarvi i problemi e bug in corso in merito alle richieste di amicizia inviate su Facebook.

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, va detto, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff del noto social network, motivo per il quale non abbiamo una spiegazione pubblica sui bug e sui problemi che in tanti hanno registrato anche in Italia a partire dalle 14 circa di oggi 12 maggio. Situazione che dobbiamo monitorare con grande attenzione in giornata, in attesa che ci siano tutti i chiarimenti del caso.

Nel frattempo, è opportuno evidenziare che problemi e bug in merito alle richieste di amicizia inviate su Facebook non autorizzate siano concreti. Qualora vi sia giunta una notifica inaspettata, tenete conto di quello che vi stiamo riportando, visto che i test da noi effettuati sul campo evidenziano l’autenicità del disservizio. Il tutto, sperando che non si generino incomprensioni e discussioni in termini di interazioni sociali tra le persone.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.