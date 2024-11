Ci risiamo con il video della Luna gigante girato all’interno del Circolo Polare Artico: vecchia bufala

Si torna a parlare del fantomatico video della Luna gigante girato all’interno del Circolo Polare Artico, nel nome dell’ennesima bufala che ci rimanda al mondo astronomico.

Non era una bufala la notizia riguardante l’arrivo di un asteroide il 29 aprile 2021, visto che la sua struttura è da tempo nota alla NASA. Non è un caso che la data in questione sia stata ufficializzata da diverso tempo dagli scienziati, per quella che potevamoconsiderare a tutti gli effetti una notizia vera. L’unica smentita, infatti, riguardava il fatto che ci possa essere qualche rischio in termini di impatto con la Terra. Aspetto, questo, che ci ricollega a varie fake news del passato che abbiamo trattato anche sulle nostre pagine.

Tutti i dettagli sul finto video della Luna gigante girato all’interno del Circolo Polare Artico



Per gli appassionati dotati di telescopio, il 29 aprile fu quindi una data importante, nel corso della quale si è potuto godere di un vero e proprio spettacolo. Questione ben diversa quella del video della Luna gigante girato all’interno del Circolo Polare Artico, con tanto di catena ormai ricorrente:



Video girato all’interno del Circolo Polare Artico. Dura solo pochi secondi, ma la vista spettacolare merita di essere ammirata.

Tra Canada e Russia si può assistere, all’improvviso e per soli 30 secondi, alla luna apparire in tutto il suo splendore e poi scomparire.

La luna è così vicina che sembra stia per scontrarsi con la nostra Terra.

Sorprendentemente, per soli 5 secondi, poco dopo si verifica un’eclissi solare totale.

Questo fenomeno si verifica al perigeo (punto in cui è più vicino alla terra), nell’orbita della Luna attorno alla Terra e in cui possiamo realizzare la grande velocità (poco più di 1600 km/h) con cui si muove il nostro pianeta.

Come accennato in precedenza, la notizia da smentire riguarda non la pericolosità di questa notizia, ma anche il fatto in sé. Per farvela breve, nessuna fonte ufficiale ha mai confermato la storia. Anche con l’asteroide di tre anni fa, poi, andava precisato che senza un telescopio con determinate caratteristiche era quasi impossibile osservarlo. Solo in prossimità dell’evento si hannomaggiori informazioni destinate ai possessori di un telescopio.

In passato, ThePrint e AltNews hanno evidenziato che fosse solo un video in CG diffuso da un account su TikTok dell’esperto di CG russo Alexsey. Insomma, restate connessi sulle nostre pagine per sapere come tenere a bada fake news del genere, come quella del fantomatico video della Luna gigante girato all’interno del Circolo Polare Artico.

