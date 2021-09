Ci riprovano a Zona Bianca chiedendo a Fusaro se abbia fatto il vaccino: replica da interpretare

In queste settimane alcuni utenti ci hanno scritto, chiedendo al nostro team se Diego Fusaro abbia fatto il vaccino contro il Covid. Personaggio noto sui social per le sue posizioni contro il green pass, abbiamo registrato delle dichiarazioni non propriamente favorevoli al vaccino, anche se il diretto interessato ha voluto smentire anche ieri 8 settembre a ‘Zona Bianca’ di essere NoVax. Questo va detto per completezza d’informazione, dopo i primi feedback che abbiamo riportato la scorsa settimana sulla questione.

A Zona Bianca chiedendo nuovamente a Fusaro se abbia fatto il vaccino

Il conduttore di Zona Bianca, avendolo stavolta come ospite in studio, ha chiesto nuovamente a Fusaro se abbia deciso di fare il vaccino. Argomento tabù in televisione, mentre sui social il diretto interessato ha sempre lasciato intendere di non essere per nulla convinto di questo siero. Precisiamo che siamo tornati sull’argomento solo per i quesiti che ci sono stati posti in merito, come avvenuto in passato a proposito di personaggi famosi.

Abbiamo trovato il momento esatto della puntata di Zona Bianca andata in onda mercoledì sera, in cui c’è stata la fatidica domanda a Diego Fusaro. Al minuto 2:13:00, più in particolare, potrete osservare come sia andato avanti il botta e risposta, con Brindisi alla conduzione della trasmissione di Rete 4 pronto ad evidenziare che, dal suo punto di vista, chi ha un certo seguito dovrebbe esporsi su questi argomenti. Effettivamente, in tanti avevano dato per scontata la risposta del filosofo.

A sorpresa, però, Diego Fusaro ha scelto ancora una volta di non rispondere alla domanda sulla somministrazione del vaccino a Zona Bianca. A suo avviso, questioni del genere rientrano nella sfera privata delle persone e determinate scelte non possono essere rese pubbliche. Impossibile dire se si tratti di un modo per non perdere consensi NoVax, qualora abbia deciso di procedere, o viceversa. Le immagini ci sono.

