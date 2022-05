Chiusura Rete 4 dopo l’intervista a Lavrov mandata in onda da ‘Zona Bianca’: servono chiarimenti

Occorre essere molto chiari su cosa rischi Mediaset nelle prossime settimane, visto che qualcuno ha addirittura parlato di chiusura per Rete 4 dopo l’intervista a Lavrov mandata in onda dalla trasmissione “Zona Bianca” domenica sera. Certo, il quantitativo di fake news che abbiamo ascoltato è stato clamoroso, come vi abbiamo riportato in mattinata attraverso un altro articolo, ma questo pomeriggio sta prendendo piede un approccio vittimistico da parte di coloro che sono sempre pronti a parlare di censura

Nessun rischio chiusura Rete 4 per l’intervista a Lavrov trasmessa da ‘Zona Bianca’

Parliamo anche in questa circostanza di chi difende la propaganda russa, visto che l’eventuale chiusura di Rete 4 non può in alcun modo prendere piede. Certo, anche dall’Unione Europea stanno arrivando le prime reazioni in seguito all’intervista a Lavrov mandata in onda da ‘Zona Bianca’, senza dimenticare quanto affermato sotto questo punto di vista da Letta. Qualcosa succederà nei prossimi giorni, ma sempre e comunque nell’ottica di regolamentare al meglio quello che le tv italiane possono fare in termini di propaganda russa.

Come riportano altre fonti, ad esempio, bisogna prendere atto della recente uscita del presidente del Copasir, Adolfo Urso, il quale in queste ore su Twitter ha fatto sapere di aver già previsto una specifica istruttoria. Durante il mese di maggio, l’iniziativa andrà ad inglobare anche le audizioni dei vertici di Agcom e Rai. Le misure temporanee imposte da Bruxelles vanno proprio contro uscite del genere e Rete 4 al massimo rischia un richiamo ufficiale.

Dunque, smettiamola con la questione della libertà di espressione, in quanto le direttive dell’Unione Europea sono chiare sul fatto che interviste come quelle di Lavrov a Zona Bianca, su Rete 4, non rientrino tra le opinioni. Pura e semplice propaganda, che in un momento storico di questo tipo non può essere in alcun modo spinta neanche dai Media che operano qui in Italia.

