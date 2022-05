Chiudono Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ dopo lo sfogo su Draghi: ancora chiarimenti

Una finestra della puntata andata in onda ieri sera particolarmente dura e critica nei confronti del Premier Mario Draghi, in queste ore, ha alimentato le voci per le quali sarebbe a rischio chiusura la trasmissione ‘Fuori dal coro’, con tutto quello che ne consegue per il conduttore Mario Giordano. Non è certo la prima volta che il giornalista finisce al centro di un caso del genere, come abbiamo avuto modo di osservare non molto tempo fa a proposito della fantomatica querela da parte del Ministro Lamorgese.

Ipotesi chiusura per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ dopo lo sfogo su Draghi: cosa sappiamo finora

Dunque, in tanti stanno parlando frettolosamente della potenziale chiusura per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ dopo lo sfogo su Draghi, andato in onda durante la puntata del 3 maggio. Il contributo è disponibile per tutti su Twitter e, attraverso il filmato in questione, si nota come il giornalista effettivamente non abbia riservato parole tenere al Presidente del Consiglio. Questo è un fatto, mentre tutto il resto, come potrete notare tramite i nostri chiarimenti, rappresenta solo aria fritta.

Per farvela breve, le voci inerenti la chiusura per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ dopo lo sfogo su Draghi non sono assolutamente confermate. Solo rumors che hanno preso piede su Twitter e Facebook, senza che dallo staff del Premier siano arrivati segnali sotto questo punto di vista. Uscite da vittime, senza fonti, invocando come sempre la libertà di espressione ed il fatto che l’attuale governo in Italia tenda a censurare tutti.

Allo stato attuale, non possiamo fare che ribadire la totale assenza di fonti a sostegno della tesi secondo cui sarebbe ai titoli di coda Mario Giordano con la sua trasmissione “Fuori dal coro”, in seguito alle parole pronunciate ieri sera su Rete 4 nei confronti di Draghi. Vi terremo aggiornati nei prossimi aggiornati.

