Chiude definitivamente Mario Giordano con ‘Fuori dal coro’ a giugno: altre imprecisioni

Non potevano certo mancare, in questi giorni, le voci secondo cui “chiude per sempre” Mario Giordano insieme alla sua trasmissione ‘Fuori dal coro’. Spesso e volentieri punto di riferimento per i NoVax, da alcune settimane a questa parte il programma che va in onda tutti i martedì sera su Rete 4 tratta diversi aspetti inerenti la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Spesso e volentieri, a detta di molti, affrontando dettagli che tendenzialmente giustificano l’attacco avvenuto a fine febbraio con Putin.

Smentiamo la voce secondo cui chiude definitivamente Mario Giordano con ‘Fuori dal coro’ a giugno

Opinioni, ovviamente, visto che Mario Giordano a ‘Fuori dal coro’ non ha mai preso posizioni specifiche sulla questione. Come è giusto che sia. Resta oggettivo il fatto che tanti sostenitori del leader politico russo hanno trovato contenuti affini alle proprie idee nel corso di alcune puntate. Partendo da questo presupposto, ha fatto molto rumore la voce ha preso piede soprattutto su Facebook, secondo cui la suddetta trasmissione avrebbe le ore contate. Un po’ come avvenuto con CartaBianca sulla RAI, apparentemente rea di aver ospitato Orsini.

Come avvenuto poco più di una settimana fa, stando a quanto vi abbiamo riportato con altro articolo, occorre smentire in modo secco la voce secondo cui chiude definitivamente Mario Giordano con ‘Fuori dal coro’ a giugno. In realtà, la trasmissione di Rete 4 è semplicemente oggetto di altre imprecisioni, in quanto si andrà semplicemente incontro ad un break estivo. Come avviene da anni anche con altri programmi settimanali regolarmente in onda durante l’anno su Mediaset.

Certo, qualsiasi discorso del genere deve tener conto degli ascolti e delle logiche di marketing, ma allo stato attuale non possiamo far altro che smentire senza giri di parole la voce secondo cui chiude definitivamente Mario Giordano con ‘Fuori dal coro’ a giugno. Nessun complotto in vista in Italia contro chi spesso e volentieri parla male di Draghi.

