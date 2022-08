Chitarrista di Jovanotti abbatte una quercia per divertimento: torniamo sulla Terra coi troll

Sta facendo enormemente discutere un post pubblicato sui social, con il quale possiamo osservare il fantomatico chitarrista di Jovanotti impegnato ad abbattere una quercia per puro divertimento. Come indicato nella descrizione dell’immagine in questione. Come se non bastassero le iniziative del cantante, costretto a sospendere la pubblicazione dei commenti ai suoi post Twitter secondo quanto indicato poche ore fa in un altro articolo, ora tocca affrontare anche la questione inerente ai troll.

Chiariamoci sul chitarrista di Jovanotti impegnato ad abbattere una quercia per puro divertimento

Cosa c’è da dire a proposito del chitarrista di Jovanotti immortalato mentre è impegnato ad abbattere una quercia per puro divertimento? Senza troppi giri di parole, vi diciamo subito che il personaggio in questione sia in realtà un troll. Insomma, pura satira e non bufala, al punto che abbiamo scelto di utilizzare il tag “precisazioni” con il chiaro intento di chiarire la posizione del personaggio in questione. Tra l’altro non nuovo a performance del genere sugli argomenti caldi del momento. Il problema consiste nel fato che, come sempre, qualcuno gli crede, come nei commenti qui di seguito:

“Non bastava quello che avete combinato in occasione del concerto, ora ci si mette anche il chitarrista di Jovanotti a completare l’opera. Tutti della stessa pasta siete fatti”;

“Ti dovresti vergognare, anche perché non sai quello che fai”;

“Un tempo Jovanotti mi piaceva. Dopo l’ultimo concerto ed aver appreso che il chitarrista non abbia scrupoli, seguirò altri personaggi musicali;

“Speravo fosse una provocazione, ma a questo punto temo non lo sia“.

Alla lue di questo, abbiamo dunque ritenuto opportuno offrire il nostro contributo, in risposta a chi crede al chitarrista di Jovanotti intento ad abbattere una quercia per puro divertimento. La speranza è che questo contributo possa in qualche modo farci tornare coi piedi per terra, in attesa che si sgonfi il caso del momento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.