Chiesta la squalifica dell’Ucraina da Eurovision per un messaggio di Kalush Orchestra

Stanno prendendo piede in rete le richieste in merito alla possibile squalifica dell’Ucraina da Eurovision, per un messaggio mandato direttamente dal palco di Torino dal gruppo Kalush Orchestra. Dopo il successo che abbiamo trattato sulle nostre pagine nella notte con un primo articolo, dunque, occorre analizzare cosa stia avvenendo in queste ore, con precisazioni a margine per comprendere al meglio la situazione. Quali sono i passi ufficiali fatti in a tal proposito e cosa prevede il regolamento? Vediamo bene insieme.

Possibile la squalifica dell’Ucraina da Eurovision per il messaggio lanciato da Kalush Orchestra?

Inevitabile chiedersi se ci sia effettivamente un squalifica dell’Ucraina da Eurovision per il messaggio che è stato lanciato da Kalush Orchestra durante l’esibizione. Tutto nasce da due semplici parole, ovvero “aiutate Mariupol“. Chiaro il riferimento a quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane, con il costante bombardamento sulla città che ha messo in ginocchio la popolazione. Non solo il famoso ospedale pediatrico di cui si è tanto parlato tra marzo e aprile.

Il suddetto messaggio è autentico ed è stato trattato anche da altre testate in queste ore. Per quale ragione ci sarebbe il rischio squalifica dell’Ucraina da Eurovision? Per farvela breve, la manifestazione da sempre si è dichiarata del tutto apolitica, indipendentemente dal contesto trattato, ragion per cui il virgolettato citato in precedenza potrebbe essere visto con un input che va a violare proprio il primo comma del 2.6 del regolamento:

“L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie siano intraprese all’interno delle rispettive delegazioni e squadre per salvaguardare gli interessi e l’integrità dell’ESC e per assicurarsi che l’ESC non venga in nessun caso politicizzato e/o strumentalizzati e/o comunque portati discredito in qualsiasi modo”.

Siamo in un campo molto astratto, parlando di squalifica dell’Ucraina da Eurovision. Le parole pronunciate dal gruppo Kalush Orchestra, di cui tanto si parla questa domenica, potrebbero essere interpretate come messaggio umanitario e non legate alla propaganda politica. Interpretazione che renderebbe vane le accuse odierne.

A prescindere da questo, al momento non registriamo ancora passi ufficiali da parte di soggetti intenzionati a chiedere la squalifica dell’Ucraina da Eurovision. Resta da monitorare la posizione di Kalush Orchestra.

