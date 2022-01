Chiedono a Diego Fusaro se sia vaccinato su Rete 4: alcuni chiarimenti

Stanno girando voci contrastanti in merito a Diego Fusaro vaccinato. Una storia che in realtà non è fresca di giornata, in quanto si riferisce ad un articolo pubblicato in passato sul nostro sito. Tutto nasce da una chiara domanda che è stata posta al filosofo su Rete 4, durante le trasmissioni ‘Zona Bianca’ e ‘Controcorrente’. Il fact checking in questo specifico contesto, dunque, non ha una soluzione definitiva, come vi verrà riportato anche nel nostro resoconto odierno per chi ci ha chiesto informazioni specifiche in merito.

Richiesto a Diego Fusaro se sia vaccinato su Rete 4: servono precisazioni

Per farvela breve, i vari conduttori in questi mesi hanno chiesto a Diego Fusaro se sia vaccinato contro il Covid. Molti suoi sostenitori contrari alla vaccinazione, la soprattutto alle disposizioni associate al green pass, hanno dato per scontata una sua risposta negativa. Come del resto è avvenuto coi vari Gianluigi Paragone, Mario Adinolfi, Povia, Marco Melandri e Francesca Domato. Tutti loro, per ragioni differenti hanno confermato di non essersi vaccinati.

Qui le cose sono andate in modo diverso. Come si nota dall’articolo linkato in precedenza, in autunno Diego Fusaro ha fatto sapere chiaramente di non voler rispondere a questa domanda. Per motivi di privacy, dunque ad oggi non è dato sapere se il filosofo abbia deciso di aderire o meno alla campagna di vaccinazione. Discorso che vale sia per chi sostiene una tesi, sia per chi crede allo scenario opposto.

Insomma, si tratta di un chiarimento doveroso, anche per difendere la privacy di un personaggio pubblico, capace spesso e volentieri di sollevare discussioni in seguito alle sue apparizioni televisive. Staremo a vedere se in futuro Diego Fusaro cambierà idea, rendendo pubblica la propria scelta e facendo capire a tutti se sia vaccinato o meno. Fino ad allora fa fede quanto detto da lui stesso.

