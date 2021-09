Chiede scusa Francesca Donato ad Anna Ditta per le uscite NoVax dopo la perdita del papà

Francesca Donato ha chiesto scusa ad Anna Ditta. Lo ha fatto a modo suo, ma è meglio di nulla, considerando quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri a proposito dell’esponente della Lega che ha idee “NoVax“. In particolare, la deputata aveva definito come “barzelletta” la vicenda che ha visto la famiglia impegnata a sostenere il vaccino contro il Covid, nonostante il papà di Anna abbia perso la vita per il Covid con due dosi somministrate. Argomento delicato, condito da tempistiche e modi di esprimersi rivedibili.

Le scuse di Francesca Donato ad Anna Ditta dopo le uscite NoVax

Il Dottor Ditta ha sempre creduto ai vaccini, nonostante il contagio, il ricovero ed il successivo decesso. Come tutti sanno, anche il vaccino non può garantire la toltale sicurezza rispetto all’evento estremo per un paziente. Durante la degenza, il medico non ha mai cambiato idea e così Anna Ditta, insieme al resto della famiglia, ha voluto lanciare un appello a tutti, affinché la campagna di vaccinazione non subisca rallentamenti in Italia.

Uscita evidentemente poco gradita a Francesca Donato, in settimana messa in difficoltà da Sileri su LA7 a proposito dei tempi in cui è stato preparato il vaccino in questione. L’esponente della Lega, come accennato, ha definito “una barzelletta” l’intera vicenda, mostrando in questo modo poco rispetto per la famiglia Ditta. A maggior ragione, in un momento così difficile dopo la grave perdita subita. Non a caso, Anna Ditta l’ha invitata a vergognarsi senza troppi giri di parole. Feroci anche le critiche di importanti influencer in giro per il web.

Qui di seguito, in ogni caso, trovate il video con le scuse di Francesca Donato verso Anna Ditta, con relative condoglianze alla sua famiglia, fermo restando che qualche “ma” sparso faccia emergere la propensione della leghista verso idee NoVax anche in un contesto del genere.

