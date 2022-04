Chiarito il giallo su Bianca Guaccero: perché non è a ‘Detto fatto’ e possibile cancellazione

Ancora si chiedono perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’. Questione per forza di cose legata a quella che abbiamo trattato alcuni giorni fa con un altro articolo, quando la nota conduttrice aveva fatto parlare di sé per la mancata presenza durante il programma dai lei presentato sui canali RAI. Due gli aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi 29 aprile, in modo che il campo sia sgombrato da ogni dubbio come potete facilmente immaginare. Del resto, le voci sulla cancellazione di questo progetto sono sempre più insistenti.

Bianca Guaccero non è a ‘Detto fatto’: perché e possibile cancellazione del programma

Andiamo con ordine, perché se da un lato è vero che neppure oggi Bianca Guaccero sia presente a ‘Detto fatto’, occorre ricordare a tutti che la presentatrice abbia ormai superato il periodo di quarantena legato al Covid. Già, perché dopo le vacanze di Pasqua ha dovuto fare un passo indietro, essendo risultato positivo un suo contatto stretto. Vicenda chiarita a più riprese anche dai suoi colleghi durante le prime puntate in cui abbiamo registrato la sua assenza.

La diretta interessata aveva annunciato a tutti su Instagram di essere negativa, con tanto di storia in treno che aveva annunciato la ripresa delle sue attività lavorative presso gli studi RAI. Ecco perché ha sorpreso tutti non vederla in onda questo venerdì. Bianca Guaccero, però, poco fa ha chiarito la questione con un’altra storia Instagram, ricordando a tutti che la puntata odierna sia in realtà registrata e che lei sia tornata disponibile lo scorso mercoledì.

Morale della favola, ora sappiamo perché Bianca Guaccero non è a ‘Detto Fatto’. La trasmissione è registrata ed il suo ritorno sarà proiettato alle puntate che andranno in onda la prossima settimana. Resta da stabilire il futuro della trasmissione, a quanto pare a rischio chiusura secondo voci mai confermate.

