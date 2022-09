Chiarimenti sulla storia del figlio di Insigne dietro i suoi recenti e gravi problemi

Serve prudenza quando si parla del figlio di Insigne. Sui social si continua a parlare delle problematiche legate intorno alla sfera privata di Lorenzo Insigne, calciatore ex Napoli che milita da quest’anno nel Toronto. Pochi giorni fa è stato emesso un comunicato da parte della società canadese in cui si parlava del forfait in campo da parte di Insigne per problemi personali.

Importanti precisazioni sulla storia del figlio di Insigne alla base dei suoi recenti problemi

Un altro aspetto da chiarire, dopo quello di ieri. Il calciatore napoletano non si sta allenando con la squadra e non ha preso parte all’ultimo match del Toronto in MLS. Tutti stanno pensando a qualcosa di grave capitata alla famiglia di Insigne, anche perché il compagno di squadra Mimmo Criscito ha deciso di non allenarsi per stare quanto più vicino possibile all’amico. Ciò che emerge dai social e dai gruppi Facebook, nelle ultimissime ore, è addirittura la notizia della morte del figlio che la moglie stava portando ancora in grembo.

Come molti sapranno Lady Insigne è in attesa del terzo figlio, lo ha scoperto poco prima di trasferirsi con il marito a Toronto per iniziare questa nuova avventura. C’è però un aspetto da sottolineare e che deve essere considerato prima di diffondere voci non reali, ossia che non è arrivata alcuna notizia ufficiale a riguardo da parte della famiglia di Insigne.

Il mistero su cosa sia accaduto al calciatore non è stato risolto, ma giustamente si chiede privacy a riguardo, perché il tema è strettamente personale e non si ha intenzione di condividerlo con estranei. Eppure nonostante ciò si continuano a diffondere notizie sul figlio di Insigne, addirittura nelle ultime ore si parla di morte prematura da parte del bebé che ancora deve nascere.

Fino ad ora si era vociferato di problematiche legate alla gravidanza della moglie di Insigne, ora si è andato oltre annunciando una morte prematura, un tema delicatissimo e tragico che non dovrebbe essere messo in giro senza alcuna ufficialità a riguardo. Per ora non ci sono notizie sicure su cosa sia successo al figlio di Insigne, secondo OptiMagazine. Dunque, non bisogna quindi dare per certo tutto quello che sta emergendo sui social sull’ex calciatore del Napoli.

