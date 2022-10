Chiarimenti sulla malattia di Franco Gatti dei ‘Ricchi e poveri’ e sul figlio morto nel 2013

Opportune le precisazioni sulla malattia di Franco Gatti oggi, a poche ore dal suo decesso. La scomparsa di Franco Gatti, componente storico dei Ricchi e Poveri, ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo, un personaggio molto amato dal pubblico che rimarrà vivo nelle sue canzoni più famose. La morte di Franco Gatti è stata comunicata dagli altri componenti della band, un dolore importante dal quale sarà difficile riprendersi.

Alcune precisazioni sulla malattia di Franco Gatti dei ‘Ricchi e poveri’ e sul figlio morto nove anni fa

Spesso si fa molta confusione sulla malattia dei personaggi televisivi, come osservato di recente con Marco Bellavia. Era da un po’ che Franco Gatti non era più presente in tv, aveva deciso di allontanarsi dalla band dopo la morte del figlio Alessio avvenuta all’età di 23 anni nel 2013, un duro colpo per il cantante dei Ricchi e Poveri che non è riuscito mai a superare.

Un lutto del genere per Gatti era incomprensibile, lui all’epoca era un settantenne con acciacchi, il figlio giovane ed in salute, ma a quanto pare stroncato da una overdose. Franco Gatti non ha mai voluto parlare volentieri di questa vicenda, soprattutto non concepiva come fosse morto il figlio. C’è stato quindi l’allontanamento dai Ricchi e Poveri, ma non ha rinunciato a qualche ospitata importante, come quella al Festival di Sanremo del 2020, con la storica reunion in compagnia anche di Marina Occhiena.

Sembrava potesse esserci una rinascita per Franco, ma ha dovuto anche lui combattere con i problemi di salute. Il cantante dei Ricchi e Poveri era affetto da una particolare malattia, il morbo di Chron. In realtà, in un’intervista rilasciata a Storie italiane, una delle più recenti, Franco Gatti aveva spiegato come tale malattia l’avesse colpito da giovane, ma poi era sparita per ben 30 anni.

Con l’avanzare degli anni il morbo di Chron si è ripresentato, questa malattia è stata tenuta sotto controllo con cure cortisoniche che gli avevano però provocato una candida nello stomaco ed un piccolo herpes. Alla fine è stato in cura da Matteo Bassetti che lo ha guarito. Nell’ultima ospitata dei Ricchi e Poveri però, proprio nelle primissime puntate della stagione di Domenica In, Franco Gatti non era presente. Evidentemente la malattia si era ripresentata, peggiorando le sue condizioni. Si spera non prendano piede speculazioni sulla malattia di Franco Gatti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.