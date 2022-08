Chiarimenti su Pavel Nedved e video privato: tra moglie, Dara Lollins e dimissioni dalla Juve

Occorrono chiarimenti vari su Pavel Nedved, in aggiunta all’articolo che abbiamo pubblicato stamane, in seguito al video privato che ha tirato in ballo l’interesse non solo nei confronti della moglie, ma anche verso Dara Lollins e le fantomatiche dimissioni dalla carica di vicepresidente della Juventus. Come stanno le cose? Rispetto al primo approfondimento, con il quale abbiamo cercato di gettare acqua sul fuoco soprattutto a tutela della sua privacy (non abbiamo mostrato alcun video o frame), ci sono elementi da aggiungere.

Precisazioni varie su Pavel Nedved e video privato: tra moglie, Dara Lollins e dimissioni dal ruolo ricoperto alla Juve

Andando con ordine, servono effettivamente precisazioni varie su Pavel Nedved, a proposito del video privato. In primo luogo, giungono conferme sul fatto che la storia con la moglie sia virtualmente conclusa da alcuni anni. Probabilmente dal 2019. Ad oggi, un vero e proprio annuncio sul divorzio non c’è stato, almeno pubblicamente, ma è sufficiente collegarsi al profilo Instagram di Dara Lollins per accorgersi che l’ex Pallone d’Oro da tempo stia vivendo una nuova storia d’amore.

A tal proposito, precisiamo che Dara Lollins abbia 49 anni. Esattamente come l’ex esterno sinistro della Repubblica Ceca. Questo a scanso di equivoci, visto che da tempo risulta in giro la voce secondo cui Pavel Nedved avrebbe lasciato la moglie per una ragazzina. A prescindere dai contenuti del video di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte. Al momento, poi, non ci sono riscontri sulle indiscrezioni che parlano di dimissioni dalla Juve e dalla carica di vicepresidente. Staremo a vedere se ci saranno valutazioni differenti, ora che alcuni filmati sono diventati di pubblico dominio.

Infine, parlando di Pavel Nedved e del famoso video privato, tra moglie, Dara Lollins e dimissioni dalla Juve, spunta anche un dettaglio temporale. A detta di alcuni fonti, infatti, la storia risalirebbe a tre anni fa. Tesi al momento da approfondire e non confermata.

