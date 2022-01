Chiarimenti su green pass e quando viene pagata la pensione di febbraio 2022: il calendario

Il vero rebus su quando viene pagata la pensione di febbraio 2022, in relazione all’obbligo di possesso del green pass affinché questo possa avvenire presso gli uffici postali, dovrebbe essere di facile soluzione. In passato ci siamo già soffermati su alcune bufale relative alla certificazione verde, come abbiamo osservato durante le festività natalizie a proposito del Comune di Bugliano, mentre oggi toccano prevalentemente dei chiarimenti. Nessuna notizia ufficiale, ma qualche spunto per tutti coloro che sono coinvolti.

Quando viene pagata la pensione di febbraio 2022: il calendario annulla i dilemmi sul green pass

Sostanzialmente, la novità del giorno ci dice che il green pass dal 1 febbraio sarà indispensabile anche per recarsi presso gli uffici postali. Questione che, per forza di cose, condiziona non poco gli anziani che hanno deciso di non vaccinarsi e che, mensilmente, sono soliti presentarsi allo sportello dell’ufficio locale per ritirare la quota mensile. Inevitabile che a breve possano cambiare le loro abitudini. O una delega, o una modifica alla modalità di pagamento, o vaccinazione per ottenere lo stesso green pass.

Il chiarimento odierno, però, si riferisce al fatto che le contromisure non andranno individuate con la pensione di febbraio 2022. Quando viene pagata? Nel caso di ritiro in Posta, a quanto pare, avremo ancora una volta date anticipate. Come accennato, quello che vi presentiamo qui di seguito non è un calendario ufficiale, ma uno schema ufficioso altamente probabile, stando alle decisioni degli ultimi mesi:

dalla A alla B martedì 25 gennaio

dalla C alla D mercoledì 26 gennaio

dalla E alla K giovedì 27 gennaio

dalla L alla O venerdì 28 gennaio

dalla P alla R sabato 29 gennaio (solo mattina)

dalla S alla Z sabato lunedì 31 gennaio.

Siccome il green pass sarà obbligatorio dal 1 febbraio per entrare negli uffici di Poste Italiane, è automatico che la questione non coinvolga nessuno con il pagamento della pensione di febbraio 2022. Ora sappiamo quando viene pagata, con date approssimative, mentre per coloro che sono soliti ricevere la quota sul conto corrente, oppure risultano abilitati per prelevarla presso i vari sportelli collocati sul territorio, non cambierà assolutamente nulla.

