Chiarimenti su come è morto Manuel Vallicella di ‘Uomini e donne’

Dubbi su come è morto Manuel Vallicella. I social quest’oggi sono stati sconvolti dalla notizia della morte di Manuel Vallicella, ex conoscenza di Uomini e Donne che negli ultimi anni aveva deciso di ritornare alla sua vita di sempre. Molti personaggi più o meno noti del piccolo schermo si sono stretti nel dolore per la perdita di Manuel, una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha preso il sopravvento sul mondo social.

Tutte le precisazioni del caso su come è morto Manuel Vallicella di ‘Uomini e donne’

Precisazioni necessarie, come avvenuto poco tempo fa a proposito del papà di Emma Marrone. La morte di Manuel Vallicella sarebbe avvenuta a causa di un suicidio, il giovane tatuatore 35enne si sarebbe infatti tolto la vita, anche se il condizionale risulta essere d’obbligo. Al momento non risulta esserci la conferma di come ciò sia accaduto, l’amico che ha diffuso la notizia, Enrico Ciriaci, ha semplicemente postato la domanda “perché?”.

Cosa ci sia dietro la morte di Manuel Vallicella non è quindi ancora stato del tutto chiarito, ma sono tantissimi coloro che sui social hanno voluto rilasciare un pensiero per il ragazzo dagli occhi dolci ed una grande sensibilità. Non poteva mancare a tal proposito la dedica di Ludovica Valli, l’influencer che ha avuto Manuel come corteggiatore nel programma di Uomini e Donne.

La Valli ha pubblicato delle immagini in cui i due erano insieme durante le varie esterne, dichiarando di essere assolutamente sconvolta da questa notizia e non dimenticherà mai la sua timidezza ed i suoi occhi dolci. Alla fine però Manuel Vallicella non fu scelto da Ludovica, ma visto quanto il pubblico rimase colpito dal suo modo di fare, Maria De Filippi gli diede l’opportunità di diventare tronista.

Un’esperienza durata però poco, Manuel non si sentiva a suo agio in quel mondo ed alla fine decise di non farne più parte, dedicandosi insomma al suo lavoro come tatuatore. La morte di Manuel Vallicella risulta essere quindi ancora poco chiara, dovranno emergere nuovi dettagli a riguardo, ma parlare di suicidio non è al momento corretto, essendo frettoloso. A stretto giro, capiremo come è morto il corteggiatore di ‘Uomini e donne’.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.