Chiarimenti minacciosi dal figlio di Pippo Franco: tra green pass e vaccino del papà

Il figlio di Pippo Franco, Gabriele Pippo, in queste ore è ritornato a far parlare di sé per delle stories su Instagram cariche di odio e violenza. Il problema, a detta di Gabriele, è assistere alla presenza di diversi cronisti davanti la sua abitazione per la questione green pass falso del celebre padre. Non solo, perché Pippo Franco si è anche candidato alle ultime amministrative, ritrovandosi però con un flop a tutti gli effetti, riuscendo a racimolare appena 32 voti.

Cosa dice il figlio di Pippo Franco su green pass e vaccino del papà

Una sconfitta sonora per colui che è stato per anni il re del Bagaglino e della nostra televisione, Gabriele sta cercando in tutti i modi di difendere il padre, anche se le sue parole non sono per niente affabili. Il figlio di Pippo Franco, in una delle sue ultime stories su Instagram, ha letteralmente minacciato tutti i giornalisti che si presentano davanti alla sua abitazione. Ha candidamente comunicato che, qualora si dovessero presentare, li accoglierà con una mazza da baseball per spaccargli la faccia. Sarà anche felice di poter essere poi arrestato.

Una minaccia alquanto pesante che evidentemente mostra l’esasperazione di una famiglia che sta vivendo un periodo al centro della cronaca a causa dell’indagine del medico di famiglia che forniva green pass falsi. Pippo Franco è finito in questo calderone, ma il figlio Gabriele ha ribadito come lui non c’entri assolutamente nulla con questa vicenda. La sensazione che potesse essere vaccinato l’abbiamo avuta anche su LA7 alcune settimane fa, va detto.

A quanto pare si è sottoposto al vaccino in modo regolare come tutti gli altri e ciò significa che il suo green pass s reale e non fasullo. Dopo quindi aver minacciato i giornalisti, Gabriele Pippo spiega come il papà si sia vaccinato e possegga un green pass autentico. Non sarebbe quindi assolutamente vera la storia che lo vede colpevole per aver acquistato il green pass falso dal suo medico attualmente indagato.

Per ora le indagini sono ancora in corso e bisogna attendere le decisioni degli inquirenti e della magistratura su questa vicenda. Ecco il video del figlio di Pippo Franco.

