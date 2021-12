Chiarimenti doverosi su Emamotorsport: da dove arrivano riscontri su cause e come è morto

Riteniamo doveroso tornare sulla triste vicenda di Emamotorsport, personaggio popolarissimo sul web che purtroppo ci ha lasciati in questi giorni, visto che in tanti ci hanno scritto in merito alle informazioni riportate nella giornata di ieri sulle cause del decesso e su come è morto. Siamo da sempre contrari alle speculazioni e alla spettacolarizzazione di vicende in cui al centro di tutto c’è il grande dolore di una famiglia e l’enorme buco interiore per coloro che decidono di materializzare un gesto estremo.

Rispondiamo sul caso Emamotorsport: tra cause e come è morto

Le informazioni specifiche che vi abbiamo fornito giungono da siti autorevoli. Solo per questa ragione le abbiamo portato alla vostra attenzione. Basti pensare che di suicidio abbia parlato ANSA, che a sua volta ha citato “fonti bene informate“. Tanto basta per fornire un contributo più approfondito ai nostri lettori che dal primo pomeriggio di venerdì ci hanno inondato di richieste per capirci qualcosa di più. Fossero state banali indiscrezioni, avremmo mollato la pista del suicidio fino ad eventuali comunicazioni da parte degli inquirenti.

Ancora, qualcuno si è giustamente arrabbiato con noi perché abbiamo aggiunto che Emamotorsport sia stato trovato impiccato. Possiamo comprenderlo, ma in questo particolare frangente abbiamo riportato le notizie rese note da Fanpage, dopo che la testata ha scritto di aver ricevuto conferme direttamente dalle Forze dell’Ordine. Ecco perché siamo andati un po’ oltre il nostro standard, dopo aver verificato attentamente non solo le fonti, ma anche le “fonti delle fonti”.

Anzi, qualcuno ha addirittura scritto sui social che il suicidio di Emamotorsport sia stato figlio di un progetto fallito. Ipotesi che abbiamo immediatamente smentito. Si tratta di una voce che gira soprattutto su Twitter e se non vi abbiamo riportato gli screenshot in questione è stato solo per evitare lo shitstorm per queste persone, comunque da condannare. Questo vi dovevamo, sperando di non ricevere messaggi in cui ci venga chiesto “come è morto Emamotorsport?”.

