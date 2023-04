Chiarimenti di Blanco sulla canzone per l’ex fidanzata Giulia Lisioli: ha risposto ai malintesi

Sono necessarie alcune precisazioni a proposito dell’ultimo lavoro di Blanco, con un particolare riferimento alla canzone per l’ex fidanzata Giulia Lisioli. Già, perché a partire da mezzanotte hanno preso piede soprattutto sui social malintesi vari, mettendo il vincitore di Sanremo 2022 nelle condizioni di dover replicare pubblicamente ad alcuni utenti che hanno immediatamente commento la vicenda sui suoi canali social. Vediamo come stanno le cose.

Importanti precisazioni di Blanco sulla canzone per l’ex fidanzata Giulia Lisioli: malintesi vari oggi

Dunque, dopo aver parlato del cantante in occasione della sua performance in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, con precisazioni varie in merito all’episodio dei fiori sulle nostre pagine, occorre qualche nota a margine. Il tutto, a distanza di poche ore dall’uscita dell’album Innamorato. Per quale ragione parliamo di chiarimenti in merito alla questione che sta vedendo protagonista Blanco oggi 14 aprile? Come accennato ad inizio articolo, tutto ruota attorno canzone per l’ex fidanzata Giulia.

A conti fatti, è stato il diretto interessato a sciogliere i dubbi di chi ha parlato di una vera e propria dedica d’amore. Vedere per credere come abbia replicato ad un suo post su Instagram, con una breve presa di posizione necessaria per rispondere ai malintesi di oggi: “È semplicemente un racconto non è una dedica d’amore visto che quando scrivo e condivido la mia musica voglio sempre essere sincero con chiunque l’ascolti“.

Il pezzo in questione si chiama proprio “Giulia” e Blanco stesso ha confermato che si tratti di una dedica all’ex fidanzata Giulia Lisioli. Non è però un messaggio d’amore, ma solo il racconto di un frammento della sua vita, riferendosi nella canzone al fatto che in occasione di alcune interviste rilasciate, lei non sempre sia stata perfetta. In ogni caso, l’occasione è stata utile per allontare le voci sulla possibile crisi tra l’artista e la sua nuova fiamma, vale a dire Martina Valdes.

