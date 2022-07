Chiarimenti dallo staff di Vanessa Incontrada sulla questione peso e relative polemiche

Arriva una presa di posizione da parte dello staff di Vanessa Incontrada, tramite il quale si chiarisce a conti fatti la mancata risposta della diretta interessata alle recenti polemiche che l’hanno vista protagonista. Tra numeri sparati a caso sul suo peso, fino ad arrivare alle voci sul divorzio da un uomo che non ha neppure sposato, in queste settimane abbiamo dovuto gettare più volte acqua sul fuoco per evitare che prendesse piede ulteriore disinformazione sui di lei. Come del resto avete constatato con il nostro ultimo articolo a tema.

Precisazioni dallo staff di Vanessa Incontrada sulla questione peso e sulle polemiche delle ultime settimane

In un contesto nel quale anche il silenzio viene percepito da alcuni come segnale di debolezza, è importante esaminare quanto dichiarato dallo staff di Vanessa Incontrada sulla questione peso e sulla mancata presa di posizione della conduttrice di origini spagnole. Stando a quanto riportato dal sito Oggi, interpellato sulla questione, il team della diretta interessata ha fatto capire chiaramente per quale ragione la scelta sia quella di evitare altre polemiche.

In tal senso, chi lavora con Vanessa Incontrada fa sapere che non abbia voglia di affrontare gli attacchi riguardanti il suo peso. In generale, pare non ami parlare degli attacchi che la riguardano, al punto da ritenerlo a questo punto un tema esaurito. Del resto, in un contesto come quello dei social, più si dà spazio agli hater, più si finisce con il parlare di tematiche che in realtà andrebbero cestinate.

La strada del silenzio ad attacchi personali ed immotivati presa da Vanessa Incontrada, in merito alle recenti discussioni sul suo peso, rendono merito ad un personaggio che da sempre evita di esasperare i toni su ogni questione delicata. La speranza, ad oggi, è che prima o poi i soliti leoni da tastiera decidano una buona volta di lasciarla in pace.

