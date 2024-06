Chiariamoci sulla scaletta di Vasco Rossi verso il concerto di San Siro a Milano per il tour 2024

Occorre qualche chiarimento sulla scaletta di Vasco Rossi verso il concerto di San Siro a Milano, in vista del tour 2024. Con la prima data di Bibione, ecco che è partito il tour 2024 di Vasco Rossi, un’esperienza incredibile per tutti i fan del Blasco che attendevano da un po’ di tempo di poter assistere di nuovo ad un suo concerto live.

Alcune precisazioni sulla scaletta di Vasco Rossi verso il concerto di San Siro a Milano: le ultime sul tour 2024

Periodo caldo sul fronte concerti, come abbiamo riscontrato di recente con Billie Eilish. Uno spettacolo impressionante che racchiude tutta la storia musicale di Vasco Rossi, intrattenendo per due ore e mezza il suo pubblico passando dai classici di ieri e di oggi, senza tralasciare qualche sorpresa per i suoi fan. Ecco quindi che la scaletta del tour 2024 di Vasco Rossi vista a Bibione sarà la stessa anche per quanto riguarda i prossimi concerti che si terranno a Milano e a Bari.

Solo queste due città potranno godere della musica del Blasco, seppur ci sono abbastanza date per provare ad accontentare un po’ tutti. Ricordiamo infatti come Vasco Rossi si esibirà allo Stadio San Siro di Milano il 7, l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 ed il 20 giugno. Mentre sarà presente allo Stadio San Nicola di Bari il 25, il 26, il 29 ed il 30 giugno.

Un mese di giugno che vedrà quindi Vasco Rossi protagonista assoluto dello show dal vivo con i suoi concerti attesissimi a Milano e Bari. A questo punto è interessante assistere alla scaletta del tour 2024 di Vasco Rossi, dove ritroviamo anche brani che il rocker di Zocca non cantava dal vivo da un bel po’ di anni. Rispetto insomma ai concerti del passato c’è stato qualche cambiamento importante che sarà sicuramente apprezzato da tutti i suoi fan. Ecco la scaletta del tour 2024 di Vasco Rossi:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Tantissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che hanno accompagnato i ricordi di tanti fan di Vasco Rossi. Dopo la data zero di Bibione, Milano è pronta ad accogliere il rocker per sette date da brividi e grandissime emozioni. Ora dovrebbe essere tutto più chiaro a proposito della scaletta di Vasco Rossi verso il concerto di San Siro a Milano, in ottica tour 2024.

