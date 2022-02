Chiariamoci su Achille Lauro scomunicato per l’esibizione ed esposto Codacons anti RAI

Occorrono assolutamente dei chiarimenti a proposito della storia che vedrebbe Achille Lauro scomunicato dopo la sua esibizione di ieri al Festival di Sanremo, senza dimenticare il caso di Codacons che avrebbe denunciato l’artista e la RAI per blasfemia. Come abbiamo osservato con un altro articolo, infatti, la prima serata della nota rassegna canora ha creato più di una discussione, soprattutto in relazione al primo cantante chiamato sul palco. Diversi personaggi pubblici vicini ai valori della Chiesa hanno protestato moltissimo per un gesto specifico.

Achille Lauro scomunicato per l’esibizione ed esposto Codacons contro la RAI: cosa sappiamo

Andiamo con ordine. Parlare di Achille Lauro scomunicato, anche utilizzando le virgolette, è eccessivo. Diverse fonti riportano questo mercoledì le parole del Vescovo di Ventimiglia. Sostanzialmente, dalle sue parole è venuto fuori un vero e proprio comunicato ufficiale, con il quale è stata messa in evidenza quella che lui stesso definisce “triste apertura del Festival della Canzone Italiana 2022“. Parole dure nei confronti della sua esibizione, in relazione non solo alla simulazione di un sacramento come il battesimo.

A suo dire, infatti, Achille Lauro sarebbe reo di aver utilizzato impropriamente il suo coro e l’accezione di “Domenica”, da sempre giorno del Signore. Nonostante l’esibizione dell’artista sia stata duramente criticata, nessuno ha mai parlato del cantante “scomunicato”. Una ramanzina, se vogliamo, in parte giustificata dalla necessità che si è venuta a creare nel mondo dello spettacolo di “fare rumore”, ma niente più di un appello all’intera categoria.

Se da un lato non possiamo parlare di Achille Lauro scomunicato per la sua esibizione al Festival di Sanremo, al contempo Adnkronos conferma la decisione di Codacons di denunciare la RAI e lo stesso Achille Lauro per quanto avvenuto ieri sera. L’esposto è arrivato direttamente alla Procura della Repubblica di Imperia per blasfemia e vilipendio della religione. Pare che il video del cantante arriverà fino a Papa Francesco.

