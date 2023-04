Chiariamo su Massimo Giletti sospeso da LA7 con “Non è l’Arena” e dall’Ordine dei giornalisti

Occorrono alcune importanti precisazioni per quanto riguarda la notizia di Massimo Giletti sospeso sia da LA7 con la sua trasmissione “Non è l’Arena”, sia dall’Ordine dei giornalisti a causa di alcuni problemi avuti in passato. Questioni delicate oggi, a mesi di distanza da un inaspettato botta e risposta avuto con Orsini, secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo sulle nostre pagine. Mai come oggi, infatti, è importante chiarire la posizione del conduttore televisivo, al centro di tantissime voci.

Precisazioni su Massimo Giletti sospeso da LA7 con “Non è l’Arena” e dall’Ordine dei giornalisti a partire da oggi

In merito alle voci che ci parlano di Massimo Giletti sospeso da LA7 con “Non è l’Arena”, nella giornata di giovedì è giunto effettivamente un comunicato ufficiale da parte dell’emittente, che a conti fatti certifica lo stop alla trasmissione. Secondo diversi addetti ai lavori, dietro questa decisione ci sarebbe l’accordo ormai raggiunto tra il conduttore e la RAI per il suo ritorno clamoroso alla tv di Stato. La notizia, almeno per ora, è solo frutto di rumors, nonostante questi siano ormai insistenti da tempo

Andando per un attimo oltre l’annuncio su Massimo Giletti sospeso da LA7 con “Non è l’Arena” (fermo restando che fino a giugno, quando è prevista la scadenza del suo contratto con l’emittente, resterà a disposizione di Cairo), occorre chiarie anche alcuni concetti relativi alla sua presunta sospensione dall’Ordine dei giornalisti. I primi problemi in merito li ha avuti alla fine degli anni ’90, poi tra il 2005 ed il 2008.

Sospensioni che lo hanno indotto a lasciare nel 2008. Poi, come evidenzia Wikipedia, nel 2014 è stato riaccolto dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte con tanto di delibera e relativa riconsegna della tessera di giornalista. Dunque, ora ne fa parte a tutti gli effetti, al netto dell’annuncio su Massimo Giletti sospeso da LA7 con Non è l’Arena.

