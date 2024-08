Ci risiamo per l’ennesima volta su Costantino Vitagliano morto oggi 8 agosto dopo una malattia. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex tronista di Uomini e Donne a fine 2023, in merito ad una patalogia che aveva messo non poco in difficoltà i medici che lo avevano seguito, infatti, sono state evidentemente fonte d’ispirazione per diversi admin di pagine social. A partire da quel momento, non a caso, si sono susseguiti i post che periodicamente ci hanno fatto pensare al peggio a proposito di questo personaggio televisivo.

Costantino Vitagliano morto oggi 8 agosto dopo una malattia: ennesimo fraintendimento di questo 2024

Poche differenze nel nostro resoconto odierno, rispetto a quello che vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro articolo. Già, perché si trovano semplicemente nuovi escamotage per spingere un link del solito sito web che vive di clickbait. Per farvela breve, gira su Facebook, da questa mattina, la voce secondo cui Costantino Vitagliano sarebbe venuto a mancare.

Con furbizia, gli admin della pagina in questione si limitano a fare il nome della persona, che evidentemente tutti associano a colui che diventò famoso grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Leggendo il pezzo linkato nei commenti, però, si scopre che la storia relativa a Costantino Vitagliano morto oggi 8 agosto dopo una malattia sia solo il risultato di un enorme malinteso. L’articolo in questione, infatti, fa riferimento al principe Costantino del Liechtenstein, che venne a mancare a soli 51 anni. Dunque, al netto di qualche problemino riscontrato negli ultimi mesi e forse non del tutto superato, possiamo dire senza timore di smentita che l’ex tronista sia vivo e vegeto.

Se da un lato merita ancora una volta la bacchettata chi alimenta rumors del genere, sfruttando i soliti escamotage, dall’altro è fondamentale educare anche i lettori ad approfondire le notizie prima di ricondividere post sbagliati. Nel frattempo, smentiamo con fermezza le voci su Costantino Vitagliano morto oggi 8 agosto dopo una malattia di cui si parla da tempo.

