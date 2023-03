Chiara Nasti se la prende con una follower: botta e risposta ‘abbagliante’

Curioso battibecco quello che è avvenuto in queste ore sui social, con Chiara Nasti nuovamente protagonista. La campagna del calciatore Zaccagni, attaccante della Lazio, ha avuto uno scambio di opinioni non proprio sereno con una follower, sulla falsariga di un episodio portato alla vostra attenzione alcuni mesi fa. Tutto è iniziato da un suo post, accompagnato dalla foto con abbigliamento ‘pink’ e dal testo “per le spiegazioni dei post che non capite, ricevo tutti i giorni H24 baci”.

Come ha preso piede il botta e risposta tra Chiara Nasti ed una follower

Insomma, non proprio un approccio umile, a detta di diversi utenti che spesso e volentieri rimproverano proprio questo a Chiara Nasti. Non è un caso che poco dopo il post Instagram in questione abbia innescato un commento come questo: “Quello che proprio non capisci con la tua aria arrogante come tante tue ‘colleghe’ del nulla è che questo atteggiamento da superiorA non fa che accrescere la tua antipatia quando invece dovresti prostarti e ringraziare sti sfigati che ti seguono. P.S: io non ti seguo,sono inciampata mio malgrado nel tuo arrogantissimo feed”.

Subito dopo, quasi a sorpresa, è giunta la risposta di Chiara Nasti: “Eh inciampa su altro. Ti fai diminuire questa tensione fisica e psichica così da rilassarti completamente così che diventi meno fastidiosa e non hai l’esigenza di denigrare le persone luminose e abbaglianti come me“. Inutile dire che i commenti successivi dell’utente in questione, ma anche di altre persone, abbiano messo in risalto la tendenza della ragazza ad avere un’autostima forse superiore al dovuto.

Si tratta di una tendenza ormai chiara sui social, all’interno del profilo di Chiara Nasti. Molti post, infatti, hanno la medesima impostazione, così come tendono ad alimentare la stessa tipologia di reazioni da parte del pubblico. Vedremo quale sarà il prossimo capitolo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.