Chiara Nasti reagisce male a critiche sul gender reveal party con Zaccagni: nuova moda in Italia

Chiara Nasti non ha reagito particolarmente alle critiche che le sono piovute addosso dopo il gender reveal party con Zaccagni, calciatore della Lazio approdato poco meno di un anno fa nella Capitale dopo la fortunata esperienza con la maglia del Verona. Come sono andate le cose e di cosa stiamo parlando? Serve indubbiamente un approfondimento, essendo quella odierna una tematica ancora poco conosciuta nel nostro Paese. Vediamo dunque di capirci qualcosa di più.

Chiara Nasti la prende male dopo le forti critiche sul gender reveal party con Zaccagni

Eppure, quando si parla di gender in Italia si pensa solo a qualche uscita di Pillon, come abbiamo avuto modo di riscontrare a suo tempo anche sul nostro sito. Per quale motivo in questi giorni si parla tantissimo di Chiara Nasti che reagisce male a critiche sul gender reveal party con Zaccagni? La coppia ha deciso di affittare lo Stadio Olimpico di Roma per svelare a tutti il sesso del bambino atteso. Il tutto, al cospetto di amici e parenti. A partire dal presidente Lotito e da alcuni giocatori della Lazio come Immobile.

In tanti hanno criticato la scelta, affermando che un momento intimo e privato sia stato trasformato in una “cafonata”. Tra l’altro, proprio in questi giorni è venuta a galla la notizia del nuovo figlio in arrivo anche per Immobile, senza alcun evento a margine. Sostanzialmente, il gender reveal party consiste proprio nella festa organizzata per rendere ufficiale il sesso della nuova creatura in arrivo.

Abituati a piccole festicciole, prevalentemente a casa, il popolo del web non ha gradito il gender reveal party di Chiara Nasti con Zaccagni. Su Instagram ci si imbatte anche in alcune risposte pesanti, come il virgolettato riportato nel corso delle ultime ore da Repubblica in queste ore:

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.