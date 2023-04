Chiara Ferragni chiede 20 euro in chat incolpando Fedez sbadato: stanno credendo alla bufala

Fa davvero uno strano effetto prendere atto che qualcuno stia credendo alla storia di Chiara Ferragni che, con un fantomatico profilo social ufficiale, avrebbe chiesto a qualcuno 20 euro in prestito tramite chat privata. Come se non bastassero le fake news relative al suo divorzio con Fedez, come abbiamo osservato anche sul nostro sito nelle settimane successive al Festival di Sanremo, ora dobbiamo aprire un nuovo filone che investe la nota influencer milanese.

La strana vicenda di Chiara Ferragni che avrebbe chiesto 20 euro in chat a causa della distrazione di Fedez

Come sono andate le cose? In questo periodo stanno venendo a galla non poche truffe legate al nome di Chiara Ferragni, a tutti gli effetti un vero e proprio brand. Già, perché c’è anche chi ha messo in vendita prodotti legati al suo nome, lasciando credere alle potenziali vittime che siano effettivamente articoli da associare a qualche sua collezione. Non è un caso che la diretta interessata abbia anche diramato un comunicato ufficiale nei giorni scorsi per mettere tutti in guardia.

Se in quel caso si poteva in qualche modo capire chi, per un attimo, ha creduto alla truffa, la storia di Chiara Ferragni che chiede 20 euro in prestito in chat assume ben altre connotazioni. Ma vi pare che un personaggio del genere si esponga così, sfruttando PayPal ed un fantomatico account?

Va detto che, se da un lato abbiamo chi ci crede, allo stesso tempo non manca chi ha colto immediatamente la bufala, ironizzando sul fatto che al più potrebbe essere Fedez a chiedere un prestito al posto di sua moglie. A prescindere da tutto, fa riflettere che nel 2023 ci sia un segmento di italiani in grado di lasciarsi ingannare da una chat del genere. Insomma, Chiara Ferragni non sta chiedendo alcun prestito a coloro che hanno deciso di seguirla sui socil e quello che si nota in grafica non è il suo profilo ufficiale.

