Chi vuole vivere in una casa cantoniera? Come realizzare il sogno

Da sempre c’è chi guarda le rosse case cantoniere, sognando di poter vivere in una di loro. Magari pensando che questo non sia possibile, che la casa cantoniera sia un ente destinato a restare ormai inoccupato per sempre.

Ma non è così, come vedremo.

Un po’ di storia

Come suggerisce il nome, la casa cantoniera è l’alloggio del cantoniere, manutentore delle strade e delle ferrovie (istituito con Regio Decreto dal Re di Sardegna nel 1830) responsabile di un piccolo tratto di strada.

Nel 1982 i Cantonieri si sono aggiornati diventato il “Nucleo Manutenzione”.

E le case?

Circa metà delle Case Cantoniere ora sono sedi operative, magazzini o locali al servizio dei manutentori, oggi come allora.

L’altra metà è inoccupata, e la stessa ANAS col tempo ha istituito bandi per la vendita.

Ma anche Trenitalia, che sul portale “Ferservizi” ospita vendite e affitti di diversi locali a disposizione di Trenitalia, tra cui anche case cantoniere.

Non vi resta dunque che tenere d’occhio i bandi.

