Chi sostituisce Morgan, fuori da X Factor: bufale su chi va al suo posto per gli Astromare

Chi sostituisce Morgan ad X Factor? Questa la domanda che si pongono in tanti nelle ultime, in merito a chi va al suo posto nelle vesti di giudice a X Factor, dopo che il cantante è stato fatto fuori. Come se non bastasserlo le altre fake news che coinvolgono anche il mondo della tv, come osservato in giornata a proposito di Elisabetta Canalis arrestata mentre si trovava ospite da Cattelan, ora tocca focalizzarsi su altre questioni. Partiamo dal presupposto che non ci sia stata una specifica causa scatenante per il suo taglio.

Chi sostituisce Morgan ad X Factor: precisazioni su ci va al suo posto per gli Astromare

Certo, l’aver dato del depresso a Fedez sicuramente ha peggiorato la sua posizione, esattamente come le continue critiche al format del programma non hanno aiutato a portare avanti un matrimonio già di suo complicato. Del resto, il fatto che Fedez negli anni scorsi sia stato fatto fuori anche da Amici sicuramente ha indotto la produzione ad avere in mente un piano B. Tuttavia, il fatto che l’ex voce dei Bluvertigo avesse sotto la sua gestione il solo gruppo degli Astromare, facilita non poco il compito di chi ora vuole trovare contromisure.

Dunque, chi sostituisce Morgan? Secondo fonti interne alla trasmissione, alla luce anche delle considerazioni fatte poco fa, sembrerebbe che al momento non sia in programma la sua sostituzione. Dunque, se vi state chiedendo chi va al posto suoi, l’ipotesi più concreta al momento della pubblicazione del nostro articolo è che i giudici restino quelli noti al grande pubblico.

Al contempo, gli Astromare hanno già fatto sapere che in questi giorni si stiano esercitando con membri interni dello staff della trasmissione, dotati ovviamente delle giuste competenze per portare avanti il lavoro. Probabile che verranno riassegnati ad un altro giudice a breve. Ricapitolando, se avete dubbi su chi sostituisce Morgan, pare che non ci sarà alcun sostiuto. Nessuno va al posto suo, almeno per ora.

