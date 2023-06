ILIA: se la conosci, sai che non devi averne paura. Se non la conosci e nei hai letto sui social, beh, sai bene che non dovresti dare retta alle clickbait. E se non avevi mai sentito parlare di ILIA, non ne sentirai parlare mai in vita tua

Eppure sappiamo che a volte sui social e su alcuni titoli si “danza” intorno ai concetti anziché avere la chiarezza immediata di evitare gli allarmi. Vi facciamo un spoiler: l’ILIA non è una nuova tassa.

Chi ha paura dell’ILIA? Attenti ai titoli clickbait, informatevi con attenzione

L’ILIA è sì una nuova tassa, ma che sostituisce l’IMU solo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

L’ILIA non differisce in modo sostanziale dall’IMU se non per pochi fattori. Ad esempio il fatto che ne sentirete parlare solo nel FVG e non in altre regioni.

In secondo luogo l’ILIA ha tre gruppi di aliquote, rispettivamente per

fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale;

fabbricati strumentali all’attività economica;

aree edificabili.

Consentendo alla regione aliquote mirate. Non comprendiamo quindi perché parlare di “nuova tassa” o insinuare che nella Regione Interessata ci siano “brutte notizie” quando, di fatto, l’imposizione fiscale resta la stessa e, sparendo l’IMU, l’ILIA ne prende nome e utilizzo.

