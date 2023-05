Chi ha paura della sterilizzazione alimentare con radiazioni ionizzanti? Non noi, anche se la domanda ci è stata posta. Certo, suscita un po’ di spavento leggere di “alimenti irradiati”, ma in realtà non è niente di che, e non siamo di fronte a scenari da cibo radioattivo o da mondo di distopica fantascienza.

Preliminarmente vorremmo rassicurarvi: il procedimento di irraggiamento non causa radioattività negli alimenti. A onor del vero, causa un aumento di calore solo trascurabile.

Ma andiamo con ordine. Come ci riporta il portale del Ministero competente

Il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica degli alimenti e di prolungarne la shelf-life.

Certo, con la semplificazione del linguaggio richiesta dal Governo avremmo detto “permanenza sugli scaffali e guida utile”, ma ci siamo capiti. Al pari di quelle lampade per la disinfezione di cellulari e piccoli oggetti che andavano di moda durante l’Emergenza Pandemica, le radiazioni ionizzanti hanno l’effetto di

impedire/ritardare la germogliazione dei tuberi e dei bulbi

la dei e dei ridurre la carica microbica di batteri saprofiti in carni, pollame e pesci freschi

la di batteri saprofiti in inattivare gli insetti infestanti, inclusi gli stati larvali e i parassiti, e i batteri patogeni in prodotti deperibili e in alimenti congelati.

In Italia è previsto un uso come antigermoglio per patate, aglio e cipolla, mentre in altri Paesi (Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Polonia e Repubblica ceca) esistono anche usi su frutta, ortaggi, cereali, carni di pollo, prodotti ittici, ecc.

Dal punto di vista tecnico un fascio di elettroni, o una sorgente al cesio o cobalto viene messa accanto ad un nastro trasportatore e brevemente irraggiata. Ovviamente in alcuni alimenti possono esserci minime variazione organolettiche: pensate ad esempio alla pastorizzazione, che naturalmente annienta batteri di ogni tipo, belli e brutti.

Stessa cosa avviene qui anche se, ovviamente, l’alimento selezionato per l’irraggiamento non sarà tra quelli per cui è necessario tenere in vita microorganismi (nessuno irraggerà uno yogurt) e anche in Italia si effettuano rigorosi controlli sulla qualità degli stessi.

Attualmente in Europa il trattamento con radiazioni ionizzanti è disciplinato dalle direttive quadro 1999/2/CE e 1999/3/CE recepite nel nostro paese dal DL.vo 30 gennaio 2001, n. 94, che ad esempio comportano come ogni alimento sterilizzato per irraggiamento dovrà riportare chiaramente sull’etichetta il trattamento ricevuto.

