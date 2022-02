Chi fa parte della NATO: i Paesi membri nel mirino della Russia, schierati con l’Ucraina

Prima di evidenziare chi fa parte della NATO è fondamentale capire cosa sia e perché è stata realizzata. Con tale termine si identifica la North Atlantic Treaty Organization, ossia un’alleanza politico-militare che vede coinvolti diversi Paesi membri, che hanno il compito principale di salvaguardare la libertà e la sicurezza di chi ne fa parte, attraverso mezzi politici o militari.

Capiamo chi fa parte della NATO: tra Paesi membri contro la Russia e quelli schierati con l’Ucraina

Un focus sui Paesi membri, finiti nel mirino della Russia per essersi schierati con l’Ucraina, dopo l’altro approfondimento della mattina. Le varie Nazioni che hanno sancito questo Patto Atlantico hanno come fine quello di contribuire alla causa collettiva, a seconda dei mezzi che hanno a propria disposizione. Chi fa parte della NATO non è limitato in materia di difesa, anzi attraverso quest’Alleanza si possono concretizzare i propri obiettivi grazie ad una cooperazione collettiva.

C’è l’impegno comune tra tutti questi stati membri di avere la volontà di collaborare tra loro. Bisogna sapere come ogni Paese possa assolutamente contare sull’appoggio degli altri per garantire la propria sicurezza. A questo punto vediamo più nel dettaglio chi fa parte della NATO.

Le varie Nazioni coinvolte in questo patto sancito nel 1949 sono trenta: Italia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Uniti, Stati Uniti, Grecia, Turchia, Germania, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord. Tante Nazioni si sono unite a questo Trattato solo con il passare degli anni, l’ultima infatti è stata proprio la Macedonia del Nord nel 2020. Doveva fare il suo ingresso in quest’alleanza anche l’Ucraina, ma la Russia ha impedito tutto questo e purtroppo come sappiamo è partita un’azione di guerra contro tale Paese.

A questo punto non si possono escludere azioni di protezione da parte della NATO proprio nei confronti dell’Ucraina, avviando uno scontro contro la Russia di Putin, fatto al momento di sanzioni. L’Italia svolge un ruolo fondamentale nella NATO ed ora bisogna capire come sarà gestita questa vicenda alquanto dolorosa, spiacevole e di grande crisi ideata da Putin. Quantomeno ora sappiamo chi fa parte della NATO.

