Chi è Sara Winter, l’esempio usato da Pillon per l’8 marzo: “Donne che fanno il loro dovere”

Chi è Sara Winter? L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Simone Pillon ha pubblicato un tweet in cui cita Sara Winter come esempio del “coraggio delle donne” presentandola come “ex femminista”.

Il tweet di Simone Pillon

L’8 marzo Simone Pillon ha twittato:

Per la celebrazione di una “data – fake” sul coraggio delle donne, ci ricordiamo di tutte coloro che, come l’ex femminista Sara Winter, fanno il loro dovere ogni giorno, come mogli, madri, sante, scienziate… e che andrebbero celebrate tutto l’anno. Viva le donne!

Inevitabilmente, non mancano le polemiche specialmente su quel “fanno il loro dovere” che tradisce il pensiero di Pillon sulle donne come destinate a svolgere il desueto ruolo di angelo del focolare. Ma chi è Sara Winter?

Chi è Sara Winter, da femminista a conservatrice anti-abortista

Sara Winter è il soprannome di Sara Fernanda Giromini. Classe 1992, è stata fondatrice del movimento Femen Brazil fino al 2015, quando ha radicalmente cambiato ideologia.

Fino al 2015, infatti, Sara Winter ha più volte protestato contro l’allora leader Jair Bolsonaro, arrivando a manifestare a seno nudo e a cospargersi di sangue finto esibendo slogan come “il machismo uccide“. Addirittura, in una delle tante occasioni di protesta simulò la castrazione del presidente usando una bambola.

Dopo la rottura con le Femen si è avvicinata, poi, al gruppo Bastardxs con il quale ha portato avanti campagne a favore dei diritti LGBTQ+, arrivando a inscenare baci omosessuali di fronte alle chiese, a lottare per il diritto all’aborto e altre giornate di sensibilizzazione su argomenti decisamente lontani dal mondo del conservatorismo radicale.

Nel 2015, infine, tutto è cambiato. Come ha riferito lei stessa in un video pubblicato su YouTube – dal titolo Chiedo perdono ai cristiani per la protesta femminista – il cambiamento sarebbe avvenuto a seguito di un aborto di cui si è poi pentita. Il video è stato rimosso, ma Life News ne ha ricostruito il contenuto in questo articolo.

Nel video ha descritto il movimento femminista come un business in cui il rispetto è rivolto solo agli omosessuali e ai bisessuali, e sull’argomento ha pubblicato il libro Vadia não! Sete vezes que fui traída pelo feminismo.

Dunque, Sara Winter – nome acquisito dopo il cambiamento – si è scoperta sostenitrice di Jair Bolsonaro fino ad aderire al movimento di estrema destra 300 Do Brasil. Per la sua adesione al movimento, Sara Winter è stata arrestata nel 2020. Sue sono affermazioni minacciose contro il Ministro della Corte Suprema Federale Alexandre De Moraes, che ha promesso di accogliere “con una pistola in mano”. Lo Stesso De Moraes ne ha poi autorizzato la liberazione con sorveglianza speciale tramite cavigliera elettronica.

Ricordiamo che le indagini contro il movimento 300 Do Brasil aveva appurato l’esistenza di finanziamenti milionari per produrre fake news a favore di Bolsonaro tramite bot e profili falsi sui social network.

Emblematica è la foto condivisa da Simone Pillon, che immortala il momento in cui si è presentata alla Camera dei Deputati con il suo rosario rosa affermando di “vivere secondo i 10 comandamenti”.

Ecco, dunque, chi è Sara Winter.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.