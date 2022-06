Chi è morto dei Pooh in lutto: giochetti evitabili sul componente e su Red Canzian

Ancora clickbait e disinformazione oggi 1 giugno, in relazione al quesito “chi è morto dei Pooh?”. Il gruppo è in lutto, ma alcuni titoli che stanno apparendo sui social danno la netta sensazione che sia accaduto qualcosa di brutto ad un componente della storica band italiana, magari con un riferimento più o meno implicito a Red Canzian. Mentre in passato sono state alimentate bufale sulla causa del decesso di Stefano D’Orazio, come abbiamo osservato con un articolo specifico in merito, oggi bisogna affrontare la questione diversamente.

Chi è morto dei Pooh? Gruppo in lutto, con strani titoli su componente e Red Canzian

Cerchiamo di essere chiari, visto che anche a noi sono arrivate domande in stile “chi è morto dei Pooh? Già, perché se da un lato è lecito che la band sia in lutto, allo stesso tempo stiamo assistendo a giochetti evitabili sul componente che avrebbe perso la vita. Come accennato, qualcuno pensa addirittura che a passare a miglior vita sia stato Red Canzian, quando quest’ultimo si è semplicemente limitato a dedicare un pensiero ad una persona che non c’è più.

Come riportato da alcune fonti, è morto purtroppo Alex De Benedictis, il quale è stato per anni manager dei Pooh. Non è un caso che un saluto pubblico e toccante sia arrivato direttamente da Red Canzian, secondo cui l’uomo che non aveva compiuto neanche 50 anni, sarebbe stato stroncato da tumore devastante.

Notizia brutta, indubbiamente, dopo la quale è arrivato anche il saluto di Dodi Battaglia e Roby Facchinetti sui social. Premesso questo, come sempre dobbiamo registrare purtroppo la necessità per alcuni siti di sfruttare il momento. Come? Utilizzando titoli fuorvianti che innescano la domanda del giorno: “Chi è morto dei Pooh?”. Dunque, in tanti credono al decesso di un componente, con focus su Red Canzian per il lutto odierno.

