Chi è il nuovo Presidente della Repubblica: spunta un nome che scivolò su Bugliano

La domanda più frequente in quest’ultimo periodo è chi è il Presidente della Repubblica? Si sta lavorando proprio per riuscire a dar vita al successore di Mattarella e nelle ultime ore il nome più caldo sembra essere quello di Franco Fattini. Di chi stiamo parlando? Attualmente veste il ruolo di Presidente del Consiglio di Stato ed in passato è stato Ministro con Lamberto Dini e Silvio Berlusconi.

Chi è il nuovo Presidente della Repubblica: c’è un candidato che ha creduto allo scherzo di Bugliano

Come se non bastasse la poco simpatica iniziativa dei nomi-burla, di cui vi abbiamo parlato ieri, c’è un altro elemento da considerare. Un personaggio che risulta essere molto spinto da Matteo Salvini, visto come la sua figura sia molto riconosciuta non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Il centrodestra ha quindi questo asso nella manica e ci potrebbe essere anche l’approvazione da parte di Giuseppe Conte.

Attualmente, se viene posta la consueta domanda su chi è il Presidente della Repubblica, non c’è ancora una risposta ufficiale, ma salgono vertiginosamente le quotazioni di Franco Frattini. Nato a Roma nel 1957 ha iniziato in ambito magistratura per poi insidiarsi nel mondo della politica, ha fatto infatti parte del Partito Socialista Italiano. Franco Frattini è stato consulente giuridico di vari ministri ed è però nel 1994 che entra ufficialmente in questo campo, diventando direttore generale della Presidenza del Consiglio guidata da Silvio Berlusconi.

Frattini ha ricoperto anche il ruolo di Commissario europeo per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza (nonché quello di Vicepresidente della Commissione europea) dal 2004 al 2008. Una figura internazionale che potrebbe unire i poli opposti della nostra politica, ma intanto qualcuno ricorderà il suo nome anche per una caduta social alquanto divertente.

Nel 2020 infatti Franco Frattini si ritrovò a rispondere su Twitter all’inesistente comune di Bugliano, account ironico nato per prendere in giro un po’ tutti e Frattini cascò in pieno alla provocazione del fenicottero rosa pronto da gustare a tavola. Una caduta social che può capitare a chiunque, ora non ci resta che attendere e capire effettivamente se alla domanda chi è il Presidente della Repubblica ci sarà la risposta di Franco Frattini.

