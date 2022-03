Che malattia ha Fedez: parlano di tumore e sclerosi multipla senza ragione

Che malattia ha Fedez? Questa la domanda che gira sui social, soprattutto su Instagram, dove sono state avanzate ipotesi senza senso e soprattutto senza alcuna fonte autorevole alle spalle. Il cantante ha confermato di avere problemi di salute sui social, senza scendere in dettagli. Qualcuno ipotizza addirittura mali specifici, come un tumore non precisato o sclerosi multipla. Nel 2022 basta qualche ora di break dal proprio smartphone per scatenare le ipotesi più incredibili.

Che malattia ha Fedez: nessuna fonte per le voci su tumore e sclerosi multipla

Sarebbe ora che il diretto interessato e tutti i personaggi famosi iniziassero ad attivarsi anche dal punto di vista legale, in riferimento a quelle testate e agli utenti che alimentano voci del tutto prive di fondamento. Del resto, Fedez ha già avuto non pochi problemi con Codacons in questo senso, come abbiamo avuto modo di evidenziare non molto tempo fa con un altro articolo. Qui la vicenda diventa ancor più delicata, visto che qualcuno aveva in precedenza addirittura parlato di un fantomatico cattivo stato di salute per il figlio Leone.

Dunque, che malattia ha Fedez? Fino a prova contraria, non abbiamo notizie specifiche in merito. Lui dice di dover iniziare un percorso non semplice, ma non fornisce altri dettagli per ora. Stop alle voci, considerando il fatto che oggi 17 marzo in tanti parlino a sproposito di tumore e sclerosi multipla. Spesso e volentieri prendono piede notizie su personaggi famosi morti, scoprendo successivamente la bufala del giorno.

Lo stesso avviene con fantomatiche malattie, al momento non confermate per il cantante. O, quantomeno, non specificate. Per questa ragione, ogni altra considerazione in merito sarebbe azzardata. Un gossip macabro, che purtroppo si alimenta sui social grazie a coloro che sono soliti non approfondire le notizie lette da siti acchiappaclick. Nel 2019 aveva parlato di un problema di salute potenzialmente connesso alla sclerosi multipla, ma non è assolutamente detto che la cosa siao associata a quanto detto oggi 17 marzo.

Finiamola con il porci la domanda “che malattia ha Fedez”. Assurdo scendere in dettagli parlando di cancro e sclerosi multipla, partendo semplicemente dal presupposto che il cantante abbia dato un annuncio generico in queste ore. Nel 2022 occorre darsi una regolata sotto questo punto di vista. Rispettiamo la sua privacy, sperando di avere notizie confortanti da lui stesso nel più breve tempo possibile.

