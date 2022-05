Che fine ha fatto Tina Cipollari a ‘Uomini e donne’: non è assente in quanto licenziata

In tanti oggi si pongono la domanda “che fine ha fatto Tina Cipollari”, in riferimento al fatto che la nota vamp sia assente da qualche giorn0 dallo studio di ‘Uomini e donne’. Qualcuno ha pensato che potesse avere problemi di salute, come abbiamo avuto di smentire alcuni giorni fa tramite altro articolo. Dunque, sta più che bene e al momento tutte le indiscrezioni che vanno in quella direzione non hanno motivo di esistere, stando anche ad alcune sue stories Instagram che ovviamente ora non sono più disponibili.

Che fine ha fatto Tina Cipollari a ‘Uomini e donne’: chiarimenti sul perché è assente in studio

Come stanno le cose e che fine ha fatto Tina Cipollari? Se vi state chiedendo perché sia assente dallo studio di ‘Uomini e donne’, abbiamo analizzato alcune indiscrezioni, secondo cui si sarebbe allontanata per motivi personali. Questi, infatti, sarebbero legati ad un evento programmato da tempo in famiglia. L’abbiamo vista al mare tramite le stories Instagram ed ora possiamo aggiungere un altro capitolo al nostro primo resoconto.

I rumors ci sono stati confermati da fonti interne a Mediaset, secondo cui la vamp tornerà nello studio di ‘Uomini e donne’ nel giro di pochi giorni. Dunque, sta bene e soprattutto non è stata licenziata, come ipotizzato da qualcuno dopo alcune discussioni particolarmente vibranti avute con altri ospiti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Come sempre avviene in questi casi, sui social prendono piede voci totalmente prive di fonti alle loro spalle.

Che fine ha fatto Tina Cipollari? Ora dovremmo avere maggiori elementi tra le mani, utili per smentire bufale e riscontri senza fonti, spesso e volentieri utilizzati da siti di settore per acchiappare qualche click qua e là. Pur non essendoci spiegazioni ufficiali da Maria De Filippi, ora si sa qualcosa di più sul motivo per quale è assente dallo studio di ‘Uomini e donne’.

