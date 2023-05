Che fine ha fatto Sabrina Mbarek del Grande Fratello: tanti errori commessi oggi

In tanti in queste ore si sono chiesti che fine abbia fatto Sabrina Mbarek del Grande Fratello 12. Complice la tragica notizia che ha investito un’altra nota concorrente di quell’edizione, considerando quanto riportato in giornata a proposito di Monica Sirianni, stanno circolando post acchiappaclick sui social. Qualcuno, non a caso, ha fatto credere che a perdere la vita sia stata proprio colei che ha vinto il reality in quella circostanza. Ecco perché sono doverosi alcuni chiarimenti per chi non ha mai dimenticato questi volti.

Cosa sappiamo su Sabrina Mbarek del Grande Fratello 12: gli ultimi aggiornamenti

A perdere la vita, in seguito ad un malore improvviso (sono in corso gli accertamenti per determinarne le cause), è stata proprio Monica Sirianni. Per quanto riguarda Sabrina Mbarek, dopo aver vinto quell’edizione del Grande Fratello, ha deciso molto serenamente di abbandonare in modo definitivo la carriera televisiva. Spesso e volentieri, infatti, i personaggi di maggiore successo nell’ambito di questo reality finiscono con l’ottenere importanti contratti con le varie produzioni tv.

Non è stato il suo caso, visto che Sabrina Mbarek dopo aver ottenito laureata in giurisprudenza a Roma Tre, all’interno di una delle università della Capitale, ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla potenziale carriera che avrebbe potuto vederla protagonista in tv. Successivamente, si è spostata alla Shepard Broad College of Lay, mentre oggi vive a Los Angeles. Alcuni anni fa ha anche preannunciato la cancellazione dei propri account social, in particolare quello Facebook, a testimonianza del fatto che ha deciso di seguire percorsi alternativi per la propria vita.

Qualcuno, purtroppo, sta facendo in modo che il destino di Sabrina Mbarek potesse in qualche modo confondersi con quello di Monica Sirianni, lasciando intendere che a perdere la vita sia stata proprio la vincitrice di quell’edizione del Grande Fratello. Soliti post acchiappaclick che disinformano.

